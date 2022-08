Movimento 5 Stelle, sul sito le liste per Camera e Senato

Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). È quanto si legge nelle liste dei candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati pubblicate questa notte sul sito del Movimento.

Le liste

L'ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l'ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, l'attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato sono tra i candidati capolista indicati al Senato dal M5S. Lo si legge nelle liste dei 5 Stelle per i collegi plurinominali di Palazzo madama pubblicate in nottata sul sito M5s. Patuanelli corre in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Turco in Puglia e Basilicata. Scarpinato in Calabria e Sicilia. Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana. La Castellone in Campania.