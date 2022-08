Movimento 5 Stelle, i candidati in Puglia: Conte capolista alla Camera

Sono state depositate in Corte d'Appello a Bari le liste pugliesi del Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato per le elezioni del 25 settembre 2022. Molte le conferme tra gli uscenti. Capolista nel plurinominale del collegio 1 (Foggia) alla Camera sarà il presidente Giuseppe Conte, seconda posizione per Carla Giuliano, deputata uscente, terzo posto per Giorgio Lovecchio, vicepresidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e componente della Commissione Parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale. Gli altri capilista sono il senatore uscente Gianmauro Dell'Olio; Pasqua L'Abbate, senatrice uscente e Leonardo Donno, deputato uscente. Al Senato, capolista Mario Turco, senatore uscente e vicepresidente del Movimento. Agli uninominali spiccano i nomi di Marco Pellegrini (Camera) senatore uscente; Angela Anna Bruna Piarulli (Camera), senatrice uscente; Nicola Grasso (Camera), professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento; Salvatore Giuliano (Camera) ex sottosegretario dell'Istruzione; Francesco Mandoi, ex magistrato e pm della Dda a Lecce.

I candidati alla Camera

Collegi uninominali

Foggia: Marco Pellegrini

Cerignola: Fabrizio Marrazzo.

Andria: Angela Anna Bruna Piarulli

Molfetta: Nicola Grasso

Bari: Alberto Claudio De Giglio

Altamura: Beatrice Ottaviani

Brindisi: Salvatore Giuliano

Taranto: Annagrazia Angolano

Lecce: Francesco Mandoi

Galatina: Marina Zela

I collegi plurinominali

Foggia-Cerignola-Andria:

Giuseppe Conte

Carla Giuliano

Giorgio Lovecchio

Maria Teresa Bevilacqua

Bari-Molfetta:

Gianmauro Dell'Olio

Francesca Anna Ruggiero

Dario La Forgia

Angela Anna Bruna Piarulli

Taranto-Altamura:

Pasqua L'Abbate detta Patty

Iunio Valerio Romano

Angela Masi

Giorgio Lacasella

Lecce-Galatina:

Leonardo Donno

Valentina Palmisano

Luca Macavero

Annalisa Urso

I candidati al Senato

Collegio uninominale

Foggia: Gisella Naturale

Andria: Michele Coratella

Bari: Maria La Ghezza

Brindisi-Taranto: Roberto Fusco

Lecce: Antonio Salvatore Trevisi



Collegio plurinominale Senato

Mario Turco

Gisella Naturale

Antonio Trevisi Salvatore

Maria Lorusso