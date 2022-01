È morto Peppino Longo: addio all'ex vicepresidente del Consiglio regionale

È morto Giuseppe Longo, per tutti Peppino, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia nella scorsa legislatura: si è spento all'età di 69 anni, dopo una lunga malattia. Longo, di Modugno (Bari), imprenditore nel settore dell'edilizia, è stato eletto per la prima volta nel Consiglio regionale con la lista Unione di Centro nel corso della IX legislatura (2010). Nel quinquennio 2015-2020, nella maggioranza di Michele Emiliano con la lista «I Popolari», ha ricoperto l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale.

Una lunga carriera politica

Rieletto nel 2020 con la lista “Con”, è stato consigliere regionale fino a dicembre scorso, quando al suo posto è subentrato un consigliere di centrodestra dopo un ricorso al Tar. Già nel 2005 si era candidato alle regionali nella lista della Margherita, risultando il primo dei non eletti.

Nel triennio 1999/2001 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007. Nello stesso mese, dopo il congresso cittadino, è stato eletto segretario della Margherita, in carica fino ad ottobre dello stesso anno quando, dopo la fusione con i Ds, è nato il Partito Democratico.

L'addio sulla sua pagina

“Peppino ci ha lasciati – si legge in un post sulla sua pagina Facebook – Se n’è andato in punta di piedi, quasi non volesse disturbarci, mantenendo fino alla fine quel suo modo di essere pacato e riservato che lo ha fatto apprezzare da tutti. Ha lottato fino all’ultimo come un leone contro quella malattia che lo aveva sorpreso un anno fa e che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere. Non si è mai arreso ed ha combattuto in ogni istante dando coraggio a tutti noi, familiari, parenti e amici".

Il cordoglio del sindaco

«È una notizia che ci sconvolge. Modugno piange la scomparsa di un uomo buono, d'altri tempi, che si è sempre prodigato per il bene della sua città, tanto nel mondo del lavoro quanto in politica. Addio Peppino, ci mancherai tanto». Così il sindaco di Modugno (Bari) Nicola Bonasia ricorda il concittadino Peppino Longo, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, morto oggi all'età di 69 anni dopo una lunga malattia.

Forza Italia: resterà nei ricordi di ognuno di noi

«Un momento di dolore per tutta la Puglia per la scomparsa di un gentiluomo della politica, emblema di mitezza ed equilibrio: Peppino Longo resterà nei ricordi di ognuno di noi. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità che lui ha tanto amato e ben rappresentato nell'aula del Consiglio regionale. Non lo dimenticheremo, non dimenticheremo la sua figura sempre sorridente e la sua sincera passione politica». Così in una nota congiunta, i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta e Vito De Palma, dopo la morte dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale Peppino Longo.

Con Emiliano: carissimo amico prima che collega

Il Gruppo consigliare "Con Emiliano" esprime «il più sentito cordoglio per la morte di Peppino Longo, stringendosi attorno alla sua famiglia - Loredana, Gaetano, Marika, Giorgia e Flavio - nel dolore e nel ricordo del carissimo amico, prima ancora che stimato collega politico».