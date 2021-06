Bari, morto il 54enne ricoverato a Bari dopo il vaccino J&J. Il caso segnalato all'Aifa

É morto questo pomneriggio al Policlinico di Bari il 54enne di Noicattaro ricoverato in terapia intensiva dopo un’ischemia che si sarebbe verificata in «un periodo successivo alla vaccinazione» con il monodose J&J. Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe deceduto dopo essere entrato in coma. Aveva ricevuto la dose Johnson & Johnson lo scorso 26 maggio ma nei giorni successivi aveva accusato un malore. A seguito delle sue condizioni di salute si era rivolto a un ospedale della città. E i medici gli avevano prescritto una terapia farmacologica.

Ricoverato in Rianimazione per un'ischemia: si era vaccinato qualche giorno fa

La segnalazione all'Aifa

Il Policlinico già nella giornata di ieri aveva segnalato all'Aifa l'evento sospetto, precisando che «l'uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica».

Saranno donati gli organi

I familiari che nelle scorse ore avrebbero presentato una denuncia chiedendo chiarezza su quanto accaduto, hanno manifestato la volontà di donare gli organi.