Morto l'economista Giuseppe Di Taranto

Addio all'economista Giuseppe Di Taranto spentosi a causa di un male incurabile e fulminante all'età di 77 anni. Di Taranto è stato un osservatore critico ma ragionato e garbato dell'Europa. Docente per anni alla Luiss Guido Carli, dove ha insegnato Storia del pensiero economico e Storia della finanza e dei sistemi finanziari, Di Taranto adesso era professore emerito dell'ateneo. Negli ultimi tempi è stato spesso in Puglia per partecipare a convegni organizzati da Confindustria Brindisi e dai Lions.

La scheda

L'economista si era laureato con lode in Economia politica nella facoltà di Economia dell'Università degli studi di Napoli Federico II dove era poi stato direttore della Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità Europee. Capace di raccontare e analizzare con chiarezza i fenomeni economici e finanziari, specie dell'eurozona, Di Taranto, a cui vanno riconosciute rare doti di divulgatore nel crudo settore dell'economia e della finanza, è stato autore, tra l'altro, di saggi come «L'Europa Tradita - Lezioni dalla Moneta Unica» e «La Globalizzazione diacronica».

Il ricordo di Guarini

Di Taranto aveva insegnato anche all'Università Europea di Roma. Immediato il cordoglio espresso con tweet del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, alla notizia della morte dell'economista italiano . «La scomparsa dell'economista Giuseppe Di Taranto mi addolora e mi lascia un vuoto enorme. È stato uno studioso di valore, autore di monografie importanti nel campo della storia dell'economia. Il suo pensiero è stato sempre acuto, mai banale e capace di intuizioni. Alla famiglia e alla comunità degli allievi esprimo il mio più sentito cordoglio» ha scritto il ministro Sangiuliano. Ed è arrivato anche da tutto il vertice della Luiss l'addio all'economista Giuseppe Di Taranto che ha insegnato dal 2001 all'ateneo romano.

“Purtroppo oggi è un giorno di profonda tristezza – dice il direttore di Confindustria Brindisi Angelo Guarini -, la scomparsa del professor Di Taranto è per me la perdita di un caro amico e per il Paese di una voce molto autorevole e del tutto libera. Caratteristiche, purtroppo, oggi molto rare”.