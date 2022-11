Morto Franco Tatò, l'ex manager di Mondadori, Fininvest e Enel. Era ricoverato a San Giovanni Rotondo

È morto Franco Tatò. L'ex manager, classe 1932, si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Era alla vigilia di un intervento endocardico. Accanto a lui la moglie Sonia Raule e la figlia Carolina.

Dopo gli esordi e una lunga carriera in Olivetti, Tatò - soprannominato soprannominato “Kaiser Franz” per i suoi metodi di gestione delle aziende - è al vertice di società editoriali come Mondadori e Fininvest, gruppo in cui ricoprì la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. Poi l'arrivo in Enel nel 1996: nel gruppo pubblico Tatò rimase sino al 2002.

Chi era

Aveva studi filosofici alle spalle, ma la sua vita lavorativa ebbe inizio in Olivetti, dove scalò tutte le posizioni. Intensa la permanenza nel gruppo Fininvest, ("Quando lo incontro in corridoio ho paura che mi guardi come un costo da abbattere", dichiarò il proprietario del gruppo, Silvio Berlusconi). Nel 1996 il Governo presieduto da Romano Prodi lo porta alla guida di Enel dove rimarrà fino al 2002. Dal 2003 al 2014 è stato amministratore delegato dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.