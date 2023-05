Tornano in Puglia le giornate delle oasi Wwf: appuntamenti a Molfetta e alle Cesine

Due eventi imperdibili per gli appassionati della natura pugliesi e non per le «Giornate delle Oasi Wwf». Appuntamento domenica 7 maggio alle 10,30 al Centro recupero tartarughe marine di Molfetta, in provincia di Bari, e il 21 maggio alla riserva naturale «Le Cesine» di Vernole, in provincia di Lecce.

Le iniziative

A Molfetta si partirà dalla spiaggia Prima Cala per assistere alla liberazione di tre tartarughe marine, mentre alle Cesine ci sarà l'iniziativa «Biologico è...Natura!», in cui oltre alla visita guidata all'Oasi, si potrà partecipare a un laboratorio in cui i più piccoli costruiranno un orto.

I dati

Le iniziative pugliesi si inseriscono all'interno di una serie di eventi sparsi in tutta Italia per il mese dedicato alle oasi del Wwf. Le oasi italiane sono 106 e ricoprono circa 31mila ettari di territorio. Da oltre 50 anni svolgono un ruolo centrale per la difesa di migliaia di specie animali e vegetali, per fare educazione all'interno della natura e per la promozione dello sviluppo sostenibile.