Continuano a fare discutere le dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara sulla necessità di dare nuova autorità ai dirigenti scolastici. Una presa di posizione forte quella del responsabile del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’interno di una nota recapitata domenica scorsa a Bari al congresso nazionale di DirigentiScuola. «Dobbiamo ripristinare il principio di autorità - ha scritto Valditara- l'anarchia vuol dire assenza di autorità e noi dobbiamo sconfiggere quella cultura sessantottina che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese».

La replica

A replicare alle parole del ministro arrivano le riflessioni dei presidi pugliesi, che pur con sfumature diverse non condividono la torsione severa delle politiche educative suggerita dal ministro. Mina Fabrizio, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico “G. Giorgi” di Brindisi: «L’istituzione scolastica negli ultimi 15 anni ha perduto in termini di autorevolezza. Con la sola autorità non si va da nessuna parte, ed è per questo che è necessario il riconoscimento da parte del territorio, del tessuto sociale e delle famiglie del ruolo formativo ed educativo della scuola e di tutti gli operatori scolastici coinvolti». La dirigente brindisina ribadisce il proprio pensiero e aggiunge: «Come esempio valga lo svilimento progressivo del ruolo del docente, la cui opera non è rispettata innanzitutto dai genitori dei ragazzi, che anzi si sostituiscono al lavoro didattico degli insegnanti. La scuola deve tornare a essere pilastro di sviluppo culturale e sociale». Un cambiamento si rende dunque necessario per l’istituzione scolastica e per favorire lo switch, a sentire la dirigente Fabrizio, esiste una sola possibilità: «L’importanza della scuola va riconosciuta attraverso nuove risorse finanziarie a essa destinata, non bastano le belle parole. L’istituzione è stata fatta oggetto nel tempo di tagli e restrizioni, mentre le responsabilità sono aumentate per tutti». Ed è su queste parole che si innesta l’ultimo pensiero della Fabrizio: «Il mondo scuola si confronta con una società e con famiglie in continua evoluzione, cambiamenti così radicali cui non sono pronti da un lato i ragazzi e dell’altro le professionalità scolastiche. Serve investire nella formazione dei docenti, in modo che essi possano intervenire sulle difficoltà emotive degli studenti».

Sulla questione interviene anche Annarita Corrado, dirigente scolastico dello Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie, nel Leccese. «Ritengo che la scuola debba affermare la propria autorevolezza ponendo sempre al centro della sua azione le studentesse e gli studenti, il loro percorso di crescita e formazione e il loro successo formativo. La scuola svolge, infatti, il ruolo di agenzia formativa per eccellenza. E fondamentale – sottolinea Corrado - diviene il dialogo con la famiglia nelle forme più opportune e nel rispetto delle specifiche prerogative». La dirigente del “da Vinci” continua: «L’istituzione scolastica ha sempre saputo e sempre saprà interpretare la società e le sensibilità sociali guardando alla Costituzione e a due concetti fondamentali, la libertà d’insegnamento e il diritto allo studio. La Carta costituzionale è un faro, un paradigma di riferimento di grande attualità per apprestare risposte adeguate alle esigenze di una società in continua evoluzione sebbene – specifica ancora - i modelli organizzativi abbiano avuto nel tempo numerose riforme». Annarita Corrado così conclude: «In questo alveo la dirigenza scolastica si pone quale strumento per la realizzazione degli obiettivi costituzionali, attraverso il rispetto delle specificità del suo e degli altri ruoli che compongono l’assetto scolastico».

Un voto negativo alle esternazioni di Valditara arriva anche dal giudizio di Francesca Franza, insegnante di Diritto ed Economia politica dell’Istituto Tecnico Economico “De Viti De Marco” di Casarano, nel Sud Salento, e dirigente sindacale della Cgil. «Le dichiarazioni del ministro rappresentano l’ennesimo tentativo della politica e di questa politica in particolare di interferire ed entrare a gamba tesa sulle libertà di insegnamento sancite e suggellate dalla Costituzione. Non è questo il primo tentativo di mettere il bastone tra le ruote a quelli che sono i diritti riconosciuti dall’articolo 33 della nostra Carta». E a proposito del Sessantotto, la professoressa Franza continua: «Sarebbe opportuno tenere a mente e ricordare sempre come quegli anni abbiano segnato un momento fondamentale per lo sviluppo civile e la crescita della società italiana. E questi riverberi positivi si sono avuti anche nel mondo della scuola – puntualizza la docente – in quanto il Sessantotto nello specifico ha avuto il pregio, tra gli altri, di mettere in discussione proprio la concezione autoritaria delle forme di trasmissione della conoscenza sino ad allora in vigore». La docente e sindacalista salentina ribadisce con vigore: «L’infelice uscita del ministro dell’Istruzione e del Merito rappresenta un anacronistico e nostalgico tentativo di riscrivere la storia alla luce di ideologie antidemocratiche. Si deve tendere, di contro – chiude Franza – a un recupero di autorevolezza della scuola che non passa da un aumento del livello di autorità».