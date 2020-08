Minacce a Boccia «Se richiudete vengo e ti uccido»

«Boccia se richiudete un'altra volta io ti vengo a prendere e ti uccido. Ti vengo a prendere e ti uccido. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio. Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante della destra estrema che rimpiange lo squadrismo». Così in un post su Facebook il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia denuncia le minacce di morte ricevute via web da un utente che chiede di non mettere in atto un secondo lockdown. Lo fa, però, scegliendo la strada della minaccia. Boccia però risponde: «Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su Facebook, non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima fino a quando ci saranno gli alimentatori di odio; ho provveduto come sempre a segnalarlo alle autorità competenti, noi andiamo avanti, a testa alta, tutelando sempre e soltanto la sicurezza sanitaria e i diritti di tutti, a partire dal diritto alla salute che non può essere calpestato dai negazionisti e dagli squilibrati che non ci fanno paura». E nel post aggiunge l'hashtag #bastaodio. Il senso è chiaro: non saranno le minacce a modificare il percorso che il governo sulla gestione dell'emergenza sanitaria. L'ipotesi di un secondo lockdown è un rischio che tutti - a partire dallo stesso governo - vogliono scongiurare, proprio per le ripercussioni che un provvedimento potrebbe avere sulla situazione economica del Paese. Ma lo spauracchio di un nuovo lockdown non può essere certamente escluso da nessuno, soprattutto alla luce dell'impennata di contagi negli ultimi giorni e soprattutto se gli appelli ai cittadini per muoversi in maniera responsabile, evitando pericolosi assembramenti, non sembrano avere grande effetto.

Numerosi gli attestati di soldarietà al ministro, a cominciare dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, che si rivolge direttamente al ministro: « Un grande abbraccio da me e da tutto il Pd. La maggioranza degli italiani è schierata per fermare l'odio, uniti ce la faremo». A seguire anche un tweet dei deputati del Pd: «Odiose le minacce rivolte a Francesco Boccia. Siamo al suo fianco. L'odio e l'intimidazione non fermeranno il suo impegno e non troveranno spazio in una democrazia. Mai. Forza Francesco, siamo tutti con te».

Anche il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha subito mostrato grande vicinanza al collega: «Le minacce sono l'espressione di una cultura dell'odio che tutto il governo rigetta con fermezza. Andiamo avanti».

Sostegno anche dal consigliere regionale del Pd Ruggiero Mennea: «In politica - sottolinea Mennea - non vanno utilizzati mai linguaggi e metodi violenti, né occulti e subdoli. Occorre invece un confronto aperto, democratico e rispettoso delle regole civili».

Ma non è mancato l'appoggio anche delle altre forze: dalla sindaca di Roma Virginia Raggi («Mai piegarsi davanti violenza e intimidazioni») al deputato di Italia Viva, Marco Di Maio («Non ho dubbi che il ministro non si farà intimorire, ha fatto bene a denunciare, perché bisogna smetterla di sminuire questi gesti e lasciar correre»).

Ma non c'è solo la politica: a sostegno di Boccia scende in campo anche il mondo del sindacato, con la segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan, che dice: «Gravi e sconcertanti le minacce e le intimidazioni su Facebook al ministro Boccia cui va tutta la nostra solidarietà. Non esiste alcuna giustificazione di fronte ad un linguaggio cosi squallido e violento».

