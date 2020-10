L'intervista/Angelo Silvestri (Anpal): «Mille beneficiari chiamati non si sono mai presentati»

Per quante famiglie e per quanto altro tempo ancora basterà il Reddito di cittadinanza visto che i posti di lavoro da offrire sono sempre meno e le domande di aiuto aumentano? Il direttore di Anpal Puglia, Angelo Silvestri, gira le carte e svela prospettive poco rosee per la Puglia. Ma a tutti, politici e cittadini, rivolge un appello: «Non prendetevela con i navigator».

Direttore, quanti percettori di Reddito di cittadinanza pugliesi sono stati collocati?

«Non disponiamo del dato. Lo elabora Anpal nazionale attraverso l'incrocio di codici fiscali e comunicazioni obbligatorie. Noi individuiamo offerte di lavoro e le trasmettiamo ai percettori. Dall'anno scorso abbiamo individuato 950 posti vacanti (400 erano offerti da Rosso Gargano) ma tutti a tempo determinato e, dunque, configuranti offerta non congrua ovvero rifiutabile. E comunque oggi non sono più disponibili».

Quindi non avete più alcun posto da proporre?

«Da giovedì siamo partiti con la piattaforma Moo (Mappatura opportunità occupazionali), la Puglia è stata la prima in Italia ad avviare l'attività, che terminerà entro l'anno. Ecco i primi dati: 272 imprese contattate, 166 incontri calendarizzati e 107 già effettuati. In tutto, i navigator hanno individuato 16 vacancy (posti vacanti): 6 a Lecce su 19 aziende contattate, 3 a Foggia-Bat, 2 a Brindisi-Taranto e 5 Bari Sud. Ora verificheremo quali sono le figure che ricercano, saranno sicuramente a tempo determinato. Dopodiché consulteremo i percettori di Rdc che hanno un Patto di lavoro e parallelamente faremo firmare all'azienda il modulo Arpal che prende la direzione del Centri per l'impiego, dove la destinazione della vacancy è vagliata anche tra le altre categorie in cerca di lavoro».

I navigator in Puglia sono 243: come potranno sondare entro l'anno l'intero sistema imprenditoriale?

«Ho chiesto loro di contattare entro l'anno 100 imprese ciascuno. Quindi, circa 24mila sulle 103.560 pugliesi che negli ultimi 3 anni hanno movimentato personale (escluse le ditte individuali che per ragioni di privacy - codice fiscale dell'azienda corrispondete a quello dell'imprenditore - non possiamo trattare). Poi, c'è uno scarto del 20% che include imprese che non lavorano più bene come l'anno scorso. Stiamo sensibilizzando anche le associazioni datoriali affinché invitino i loro soci a collaborare. In realtà, abbiamo anche qualche altra vacancy, ma non sappiamo dove metterle: attendiamo l'app Lavoro per te della Regione».

Prima di Moo c'era My Anpal: esperimento fallito?

«La piattaforma My Anpal non è mai stata effettivamente popolata. Abbiamo sempre invitato le aziende a candidarsi, ma senza successo. Durante il lockdown, abbiamo inserito anche i profili dei percettori. Ora c'è Moo e pare che piaccia pure alle Regioni perché può rappresentare un efficace osservatorio sul mercato del lavoro in grado di orientare le politiche».

C'è chi rifiuta le proposte di lavoro che avanzate o che non risponde alla convocazione?

«Circa 1000 persone non si sono mai presentate. A tutti chiediamo di inserire numero di telefono e mail in domanda. Capita spesso, però, che al numero indicato non risponda nessuno e che nemmeno il patronato riesca a rintracciare l'interessato. Il titolare del procedimento è sempre il Centro per l'impiego. Io ho voluto adottare una linea morbida, per premonire i percettori. Con i nostri navigator, ci siamo posti anche amichevolmente nelle comunità di loro appartenenza. Solo quando non siamo riusciti a reperire le persone in alcun modo, le abbiamo segnalate al Centro per l'impiego che, a sua volta, ha trasmesso i nominativi a Inps, responsabile dell'eventuale revoca o riduzione del Rdc».

A settembre sono scadute le prime concessioni del Rdc: che succederà?

«Sono scaduti i Patti di servizio di chi percepisce il Rdc da aprile 2019. Da novembre potrebbero rifare domanda. Attendiamo che il ministero ci spieghi se queste persone vanno trattate, come all'inizio, con un nuovo Patto di servizio o se varrà il vecchio Patto. Dettaglio di non poco conto, perché stipulare 39mila Patti di servizio come abbiamo fatto tra settembre e gennaio, tra convocazioni e tutti i problemi di ordine pubblico nei Centri per l'impiego, per noi non è stato semplice. Da febbraio l'attività si è bloccata. Ora, nel post-Covid, con Arpal che nei Cpi riserva le postazioni in plexiglas solo ai suoi dipendenti scordandosi dei navigator, ripartire sarà problematico con tutte le nuove domande. C'è un boom».

E i soldi basteranno?

«Dubito. Inps potrebbe prendere in considerazione l'idea di ridurre l'assegno mensile».

Il che non conforta. Crede che lo strumento stia onorando le aspettative?

«Io dico solo che il luogo comune secondo il quale il Rdc non ha funzionato per colpa dei navigator è da sfatare. Questi ragazzi, cosa avrebbero dovuto fare di più? Credo che la fase degli investimenti che possano generare lavoro debba ancora iniziare. Legare, poi, il Rdc alla congruità dell'offerta non ha agevolato il loro compito. Di offerte a tempo indeterminato, francamente, qui non ce ne sono nemmeno per laureati e diplomati. Abbiamo casi di ritenute d'acconto e contratti occasionali per docenze di formazione pagati 6 euro lordi l'ora. In un paesino come il mio, se qualcuno riceve già 6-800 euro ci penserà diecimila volte prima di accettare tali offerte. È il nostro lavoro e continueremo a dare il massimo per renderlo produttivo ma basta incolpare i navigator».

P.Spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA