Investimenti, priorità al Mezzogiorno. Conte: «Avamposto per il rilancio dell'Italia»

Questa volta sarà diverso, «non saranno i soliti titoli». Da Bari , decretando ufficialmente aperta l'84esima edizione della Fiera del Levante , il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto un altro punto di vista, quello dello spettatore che per l'ennesima volta si apprestava a sentire il consueto discorso sul Mezzogiorno. «Per decenni da questo palco si sono susseguite promesse di rilancio, sono pugliese e lo so bene», ha esordito il premier non prima di essersi congratulato con gli organizzatori per aver organizzato un'edizione così difficile, e così insolita, per via delle disposizione anti-Covid. No, assicura Conte, stavolta qualcosa è cambiato, stavolta «ci sono le condizioni per realizzare una svolta, per la prima volta ci è stata data l'occasione per fare del Sud l'avamposto del rilancio dell'Italia intera».Ed elenca tutte le risorse a disposizione del Paese: «Oltre ai 209 miliardi del Recovery Fund , abbiamo anche i Fondi React-Eu, Fondi strutturali, Fondi di sviluppo e coesione. Nei giorni scorsi, incontrando alcuni studenti, ho detto loro: Se falliamo la sfida del Recovery Fund, possiamo andarcene tutti a casa». Non si riferiva, Conte, solo al futuro del governo, ma alla consapevolezza di dover prendere un treno che non ripasserà più.L'agenda è presto detta, e infatti Conte la ribadisce tutta d'un fiato: «Digitalizzazione della pubblica amministrazione, transizione ecologica, connessione con le infrastrutture di trasporto e la logistica, coesione e inclusione sociale, tutela della salute». Servirà, ha detto Conte, dotarsi «di uno strumento normativo dedicato per assicurare un canale preferenziale a questi progetti. Dobbiamo spendere bene rispettando il cronoprogramma che anticiperemo a Bruxelles, i fondi devono trasformarsi in cambiamenti concreti, spostamenti rapidi per i pendolari, basta con le scuole che cadono a pezzi, sì a nuove case green».Nello specifico è entrato il governatore Michele Emiliano, che poco prima - dopo aver ricordato che «il percorso della decarbonizzazione della fabbrica si potrà realizzare solo attraverso una piena partecipazione dal basso, a cominciare dal coinvolgimento della Regione e dei Comuni interessati - aveva suggerito la rotta da seguire per la Puglia: «Realizzare l'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, l'asse stradale 106 Jonica, lo spostamento del casello autostradale sulla statale 16 a Mola di Bari, realizzare la Maglie-Leuca, dotare la Capitanata di un sistema stradale moderno e sicuro».Sono tante le opere che il governo considera prioritarie, ed è per questo motivo che il premier ha annunciato che a ore firmerà «il decreto per individuare i cantieri oggetto del decreto semplificazioni, nominando commissari incaricati di accelerare i tempi».Conte ha ricordato l'introduzione della fiscalità di vantaggio per il Sud, con sgravi al 30% per le imprese: «Sarà decennale. C'è il piano di ripresa e resilienza. Gran parte delle risorse saranno dedicate al Sud, ma non dobbiamo creare una contrapposizione Nord-Sud. Ci saranno tante misure anche per il Centro e per il Nord ma io dico sempre se riparte il Sud riparte l'Italia intera».Conte è tornato anche a parlare del Mes, affermando che prima di decidere se accedere ai fondi, serve «concentrarsi sul piano per la sanità e le sue priorità». E ha affrontato il tema della riforma fiscale, con il passaggio ai sistemi di pagamento elettronici per abbattere il nero e liberare così risorse per abbassare le tasse. Ha annunciato «una piattaforma digitale per l'agricoltura di precisione, con una sensoristica in grado di coprire il 10% della superficie».Ultimo, ma non ultimo, «il prezzo troppo alto che il Sud paga per la fuga dei cervelli», l'unica esportazione che non va bene. E ancora, la necessità di sostenere l'imprenditoria femminile. Alla Fiera del Levante Conte è stato per la terza volta, per tutti i suoi tre anni da presidente, da uomo del Sud, chiamato a dare una risposta al Sud. Non la solita. Stavolta dovrà essere diversa.