Addio culle: gli italiani sono sempre meno. E sempre più attempati. La fotografia scattata dall’Istat nel Rapporto demografico 2017, è un’istantanea da codice rosso: il Paese non dà più natali. E sui registri anagrafici il passivo è storico.La popolazione residente al primo gennaio 2018 è di 60 milioni 494mila residenti, segnando una diminuzione di 100mila persone sull’anno precedente, in gran parte attribuibile agli italiani. Infatti la componente nazionale scende a 55 milioni 430mila con un calo di 113mila residenti, mentre gli stranieri sono 5 milioni 65mila (+ 12%) e rappresentano l’8,4% dei residenti totali. Ma il 2017 sarà ricordato soprattutto per il nuovo minimo traguardo delle nascite, che hanno toccato il picco del -2% rispetto al 2016 con solo 464mila nuovi nati. I decessi sono stati invece 647mila, 31mila in più del 2016 (+5,1%). Il saldo naturale della popolazione non è mai stato dunque così negativo (-183mila). Nonostante un livello inferiore di nascite, il numero medio di figli per donna, pari a 1,34, risulta invariato rispetto all’anno precedente. Su base regionale la fecondità presenta, come di consueto, significative differenze che vedono primeggiare le regioni del Nord (1,39 figli per donna) nei confronti di quelle Centro (1,28) e del Mezzogiorno (1,30).La sintesi, nel complesso, è incontestabile: gli italiani invecchiano sempre di più (l’età media della popolazione ha oltrepassato i 45 anni) e fanno meno figli, con l’aspettativa di vita rimasta stabile: 80,6 anni per gli uomini e 84,9 per le donne. Il calo demografico non è uguale per tutte le aree del Paese. Ad esempio Lombardia (+2,1 per mille), Emilia-Romagna (+0,8) e Lazio (+0,4), registrano variazioni di segno positivo.L’incremento relativo più consistente è quello della Provincia autonoma di Bolzano (+7,1) mentre nella vicina Trento si arriva al +2 per mille. Sopra la media nazionale (-1,6 per mille), seppur contraddistinte da variazioni di segno negativo, anche Toscana (-0,5) e Veneto (-0,8). Nel Mezzogiorno le note più dolenti, con la riduzione di popolazione che risulta più intensa. Il dato della Puglia (-3,6), passata da 4 milioni 063,9 abitanti a 4 milioni 049,3 si inserisce in un quadro negativo che va dalla Campania (-2,1 per mille) al Molise (-6,6).Se gli italiani dunque diminuiscono ed emigrano di meno grazie anche alla fine della crisi economica e all’aumento dei posti di lavoro, aumentano gli stranieri presenti nel nostro Paese. E la ragione non risiede negli arrivi dei barconi sulle nostre coste ma secondo l’Istat è da ricercare anche nella Brexit. La decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Unione europea ha infatti influito sui flussi migratori e l’Italia è diventata un “top destination country”.