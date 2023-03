Cimiteri e parchi chiusi: allerta gialla per vento sulla Puglia. Nel weekend torna il sereno

Maestrale protagonista nelle prossime ore: il vento da Nord-Ovest dominera la scena italiana, in particolare quella del Centro-Sud. La Protezione Civile Regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla, valida per tutto il territorio regionale e attiva dalle 6 del 16 marzo e per le successive 28 ore, a causa di venti forti e di burrasca.

Le previsioni

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque la dominante circolazione da Nord-Ovest con il vento di Maestrale che creera onde alte fino a 5 metri su Mar di Sardegna, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia. Il vento certamente condizionera le condizioni meteo-marine di gran parte dell’Italia nelle prossime 24-36 ore. Il Maestrale spingera un mare molto agitato sulle coste esposte, e al contempo spingera anche piogge e maltempo verso il Sud. Oggi al Sud invece il maltempo sara protagonista con vento, temporali e mareggiate. Quando tutto sembra allineato con il colpo di coda invernale, ecco che pero un sussulto nordafricano riportera condizioni soleggiate e piu miti gia da domani: confermato dunque un deciso miglioramento salvo venti forti sulla Puglia e verso lo Ionio della famosa Zacinto, su queste ultime zone greche il mare sara addirittura grosso con onde di 7 metri. Come e tipico di marzo, poi, dopo la tempesta tornera la calma piatta su gran parte del Mediterraneo con l’anticiclone nordafricano che spingera la sua Gobba, il suo promontorio, molto a Nord, fino alla Polonia e alla Finlandia. Un quadro, dunque, che da ventoso e tempestoso passera a piatto e monotono: l’Italia vivra una fase mite e tranquilla per almeno una settimana, disturbata solo dalle temperature minime che fino a venerdi resteranno su valori inferiori alla media, con locali possibili gelate in Val Padana.

Parchi chiusi a Bari e Lecce

A causa delle forti raffiche di vento, a Bari è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri, dei giardini e dei parchi cittadini. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la pubblica sicurezza. Saranno riaperti al pubblico una volta migliorate le condizioni atmosferiche.

Cimitero, Villa Comunale, Parco ex Galateo, Campo Montefusco (Coni) di Lecce saranno chiusi oggi e per tutta la giornata di domani giovedì 16 marzo.

Fermo il traghetto per le Tremiti

Ondata di maltempo sulla costa molisana con forti raffiche di vento e pioggia. La motonave Santa Lucia, che effettua i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti, è rimasta in porto. La Capitaneria ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata. Il bollettino meteo-marino prevede vento forte da nord forza 8 in aumento. I pescherecci della flottiglia molisana sono in parte rientrati in porto.