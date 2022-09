Meteo, ultime piogge poi torna il caldo africano. Le previsioni

Settembre inizia con piogge forti e temporali, ma l'estate non è ancora finita. Il caldo africano è dietro l'angolo e invita a non conservare costumi e asciugamani. Ancora per oggi si dovrà tenere conto dell'allerta meteo arancione in Puglia dovuta a qualche temporale sparso su tutta la regione, anche se le schiarite sono all'orizzonte e le temperature in aumento.

Allarme arancione il 2 settembre

Allerta arancione in Puglia fino alle 12 di oggi, 2 settembre, per rischio idrogeologico e per temporali. L'allerta riguarda la Puglia centrale adriatica, Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale bradanica, Salento, Sub appennino dauno e Bacini del Lato e del Lenne. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale pugliese, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centrosettentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Il ritorno del caldo

Ma se l'estate 2022 sembra essere finita, non è così. I colpi di coda dell’Anticiclone Nord Africano si faranno sentire e le temperature torneranno a salire vertiginosamente. L'arrivo dell'anticiclone africano è previsto dal 5 settembre, ma secondo gli esperti già il 3 e 4 settembre inizierà ad infuocare le Regioni Meridionali e andrà avanti fino al weekend del 10 e 11 settembre.