Meteo, torna il caldo: tutti pazzi per l'ottobrata al mare

Sarà un weekend di sole e mare per mezza Italia e per il Salento e la Puglia questo fa rima con spiaggia. Con il ritorno dell’alta pressione africana le temperature cominceranno a salire gradualmente e costantemente, soprattutto al Centro-Sud, fino a superare la media del periodo di diversi gradi.

LEGGI ANCHE: Salento, quando la bella stagione non finisce più

l caldo si è già fatto sentire in queste ore, nonostante qualche goccia di pioggia, ma già nella giornata di domani, venerdì, sono attese temperature intorno ai 28-30 gradi che hanno già spinto i lidi balneari ad attrezzarsi per accogliere i bagnanti di ottobre.

L'anticiclone non intende mollare la presa sul Mediterraneo centro-occidentale, prolungando il richiamo di aria particolarmente mite per il periodo anche nella prima metà della settimana.



Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA