Meteo in Puglia, temperature in su. Ma dalla prossima settimana nuove piogge

Ancora qualche residuo piovasco e per la Puglia e il Sud Italia tornerà finalmente a splendere il sole e arriverà il primo caldo. È in arrivo infatti l'anticlone africano che, come confermato da Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito «iLMeteo.it», farà risalire la pressione a partire da Nord Ovest fino alle nostre città, già a partire da domani.

Le previsioni

Le ingenti piogge del ponte del primo maggio che hanno colpito anche in maniera violenta la Puglia lasceranno spazio a un tempo più clemente, con un aumento delle temperature significativo nel weekend.

Non durerà molto

Durante la prossima settimana potrebbe esserci la discesa di una perturbazione dal Nord Europa verso l'Italia simile a quella del primo maggio, con possibili temporali e nubifragi.