Piogge, venti di burrasca e temperature in calo: in Puglia torna l'inverno. Scuole chiuse nel Foggiano. Allerta della Protezione civile

Allerta meteo gialla su tutta la Puglia per venti di burrasca previsti soprattutto sui settori costieri e sui rilievi, con temperature in diminuzione. Sulla base dell'allerta diramata dal servizio di Protezione Civile regionale, e viste le forti raffiche di vento annunciate, il Comune di Bari ha disposto la chiusura di tutti i giardini e i parchi cittadini. Sulla Puglia centro-settentrionale sono previste anche precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, le conseguenze del maltempo: crolla un'altra falesia a... IL MALTEMPO Puglia, allerta vento e mareggiate. Danni e incidenti registrati nel...

Scuole chiuse a Monte Sant'Angelo (Foggia) a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore sferzano sulla Capitanata. Lo annuncia Pierpaolo d'Arienzo, sindaco del comune foggiano: «per questioni di sicurezza e incolumità ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale».

Settimana all'insegna del maltempo in Puglia: a causa di una perturbazione proveniente dall'area nord atlantica, dalla tarda mattinata di ieri e per le successive 24/36 ore si prevedono venti di burrasca sui settori costieri. Ma l'arrivo della nuova perturbazione porterà un graduale incremento delle nubi con piogge o rovesci già in serata. Tempo sereno, invece, sul Salento ma temperature in calo.

La polizia locale di Bari: «Prudenza alla guida a causa del vento»

Probabilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. “Si raccomanda prudenza e attenzione alla guida”, si legge in una nota della Polizia locale di Bari.