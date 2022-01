Aria fredda e venti forti: arrivano i "giorni della merla". Nel weekend temporali e grandinate

I "giorni della merla" - quelli più freddi tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio - all'insegnaa del freddo e dei venti forti anche in Puglia. Dopo la sciabolata di aria gelida e nevicate anche a bassa quota e lungo le coste, tra venerdì e domenica in tutta la regione è previsto nuovo impulso freddo e instabile da Nord-Nordest. Non manchgeranno piogge, temporali sparsi e grandinate.

Piogge e grandine a Bari, raffiche di vento sino a 60 km/h sul Salento

Secondo le previsioni di 3Meteo.com, in rinforzo anche i venti con raffiche fino a 50-60 km/h sul Salento, e le temperature caleranno nuovamente di un paio di gradi. Più soleggiato da sabato pomeriggio. Mare Adriatico e canale d'Otranto molto mosso, localmente agitato da Nord. Perturbazione passeggere su Bari tra venerdì e sabato mattina. Piogge e rovesci sparsi nella serata di venerdì. Temperature in leggero calo da sabato, con il freddo che sarà accentuato dai forti venti settentrionali. Tra venerdì e sabato piogge e rovesci sparsi anche in provincia di Lecce. E forti venti settentrionali fino a 50-60 km/h.