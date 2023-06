Meteo in Puglia, allerta gialla fino a stasera. ​Le previsioni per le prossime ore

Una tarda primavera imbronciata. Non si può dire che il maggio appena trascorso e questo inizio giugno siano una vera e propria anticipazione dell'estate. È in corso in tutta la Puglia fino alle ore 20 di oggi l'allerta gialla diramata dalla protezione civile per il rischio di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare su zone interne e rilievi.

Evoluzione meteo in Puglia

Sabato: secondo l'ultimo aggiornamento degli esperti di 3bmeteo, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e Salento cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; zero termico nell'intorno di 3150 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso.

Prossime ore

Alta pressione rimane sbilanciata sul Nordovest Europa, lasciando scoperte Puglia, Basilicata e Molise a correnti moderatamente instabili da Nordest. Prossimi giorni dunque fotocopia dei precedenti, con sole alternato a nubi irregolari, che potranno sfociare in locali rovesci e temporali anche di forte intensità: fenomeni più probabili su Appennino, Murge e Puglia jonica, meno sulle coste, specie adriatiche che vedranno condizioni maggiormente soleggiate con precipitazioni al più occasionali. Attenzione: non esclusi locali nubifragi e grandinate, specie sui settori interni. Non farà particolarmente caldo: massime fino a 25-28°C in pianura e 23-25°C lungo i litorali, fresco nelle aree temporalesche. Venti a regime di brezza o da Nordest, con rinforzi sul lato adriatico..