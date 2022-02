Puglia, allerta vento e mareggiate. Ramo precipita in centro a Bari

Allarme vento e mareggiate da oggi e per tutto domani in Puglia. Dopo gli acquazzoni della giornata di oggi il meteo resterà ballerino su tutta la regione la protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla che varrà anche per la prima parte della giornata di domani 8 febbraio. Nel weekend, invece, torneranno le piogge.

APPROFONDIMENTI REGIONE Allerta vento e mareggiate: la tramontana spazza la Puglia

Grosso ramo cade in centro a Bari

Nel tardo pomeriggio di oggi a Santo Spirito di Bari un grosso ramo di pino si è spezzato ed è caduto in piazzetta San Francesco.

Foto fb: Quelli che amano Santo Spirito

Martedì 8 febbraio il forte vento di tramontana tornerà a spazzare l'intera Puglia, con raffiche che a Brindisi potranno raggiungere i 66 chilometri orari, 62 a Lecce e 60,2 a Bari.

Giù anche le temperature con massime che non supereranno gli 11.

Mercoledì il miglioramento

La situazione migliorerà nella giornata di mercoledì 9, quando il vento si attenuerà e le temperature saliranno fino a 15 gradi e resterà stabile fino a venerdì.

Weekend rovinato dalle piogge

Sabato 12 il cielo tornerà coperto e le temperature caleranno di 2-3 gradi. La situazione peggiorerà domenica con temporali nel pomeriggio.