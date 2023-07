Meteo, un sabato da bollino rosso: a Lecce oltre 42 gradi. Domani andrà meglio (ma non ovunque)

Dal Gargano al Salento: oltre 40 gradi per un sabato torrido. Le previsioni del tempo (di 3bmeteo.com) suggeriscono una giornata da trascorrere in casa, magari con l'aria condizionata accesa, o per chi può in riva al mare. Minime e massime sempre più vicine e soprattutto temperature record nel Foggiano e in provincia di Lecce.

Oggi, sabato 22 luglio, a Lecce si sfioreranno i 42 gradi. Uno in meno rispetto a mercoledì, ma sarà proprio il capoluogo salentino la città più calda della Puglia. A Bari e Barletta temperature in discesa (sui 35 gradi la massima), non a Taranto, dove comunque si raggiungeranno i 39 gradi nel pomeriggio.

A Foggia oltre i 40 gradi, per una città che era arrivata anche a 45 nelle ultime ore.

Le previsioni nazionali

Il Nord Italia vedrà ancora nuova instabilità nelle prossime ore con lo sviluppo di rovesci e temporali in particolare su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, localmente anche intensi e con grandine. Al Centro e Sardegna strati di passaggio ma in un contesto perlopiù asciutto e clima caldo, salvo per qualche fenomeno su Nord Appennino. Sole e gran caldo invece al Sud con massime comprese tra 33 e 37°C, con picchi di 40-41°C su foggiano, materano, cosentino, reggino ionico e Sicilia interna, qui in particolare sulla Piana di Catania con possibili picchi over 45°C

Domani

Domani probabilmente alcune città avranno delle temperature più basse, ma nel Foggiano, Tarantino e nel Salento le medie saranno comunque più alte del solito.