Maggio anomalo, ancora pioggia e grandine nel weekend

Quello in corso sarà un altro weekend di pioggia su tutta l'Italia. Il maggio 2023 è anomalo, con perturbazioni che secondo le previsioni dei meteorologi del sito iLMeteo.it dovrebbero proseguire per i prossimi 15 giorni e un nuovo ciclone in arrivo lunedì. Più di pioggia e grandine, la vera anomalia di questo maggio è l'assenza dell'anticiclone.

Intanto, però, scattano le prime allerte. A Lecce domani - domenica 14 maggio - sia la villa comunale che il Coni saranno chiusi a causa dell'allerta gialla per vento diffusa dalla Protezione Civile.

Le previsioni

«La tendenza indica la possibilità di restare senza anticiclone africano almeno fino alla fine del mese», osserva il meteorologo Mattia Gussoni, de iLMeteo.it e per lunedì «un ciclone tunisino inizierà a muoversi» verso Nord portando forti acquazzoni inizialmente in Sicilia e poi sul resto del Sud e del Centro.

Si tratta di «un ciclone caratterizzato da una pressione bassissima e capace di portare estremo maltempo con nubifragi e vento di burrasca». Che a maggio piova non è di per sé anomalo, dice il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «In Italia i periodi più piovosi sono generalmente la tarda primavera e l'inizio dell'autunno, una situazione normale in stagioni di passaggio, con cambiamenti continui del tempo, fra passaggi perturbati e giorni soleggiati con temperature oltre la media». Tuttavia, prosegue, «questo maggio è molto dinamico e perturbato e non si vede all'orizzonte l'anticiclone». Non è un periodo di per sè eccezionale, «ma eventi eccezionali possono essere innescati dal contatto di masse d'aria calda e fredda», osserva Gozzini. Di qui le allerta che sono già scattate, come quelle in Emilia Romagna, rossa nella pianura e collina bolognese e nella bassa collina e pianura romagnola, arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella montagna e collina romagnola e per criticità idraulica sulla costa romagnola e nella pianura ferrarese. A Bologna continua a preoccupare il canale sotterraneo Ravone, che già nelle settimane scorse era esondato e in tutta la regione gli argini dei fiumi sono osservati speciali. In Umbria è allerta gialla per i temporali, previsti in ogni settore della regione. In Liguria, il temporale ha reso inagibile una sala operatoria a La Spezia.

Danni alle colture anche in Puglia

Temporali e grandine stanno causando, infine, danni alle colture in tutto il Paese, dal Piemonte alla Puglia, rileva la Coldiretti. Sono a rischio le coltivazioni di frutta, verdura, girasole, orzo e grano, fino agli ulivi e alle vigne del Chianti. In particolare, in Puglia, destano preoccupazione i ritardi nel trapianto dei pomodori mentre l'aumento dei prodotti energetici e delle materie prime si riflette sui costi di produzione del pomodoro superiori del 30% rispetto alle medie storiche.