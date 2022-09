Meteo, pioggia e temperature in diminuzione: nuova allerta meteo in Puglia. Le previsioni

Maltempo e nuova allerta meteo (gialla) in Puglia: pioggia e temperature in diminuzione. Il L'allerta è stata diramata dalla Protezione Civile: dalle 8 di domenica 4 settembre e per le successive 12 ore. Secondo il bollettino sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale e zone interne centro-settentrionali, con quantitativi cumulati moderati. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Le temperature massime sono in sensibile diminuzione sui settori settentrionali.

Quando torna il caldo?

Tuttavia la prossima settimana torna l'anticiclone africano a partire da lunedì 5 settembre. Un caldo intenso che però - questi gli ultimi aggiornamenti - durerà poco perché già da giovedì 9 settembre è previsto un nuovo intenso peggioramento.