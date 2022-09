Meteo, piogge forti e temporali, ma torna il caldo africano. Le previsioni

Settembre inizia con piogge forti e temporali, ma l'estate non è ancora finita. Il caldo africano è dietro l'angolo e invita a non conservare costumi e asciugamani. Cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Secondo gli esperti si avvicina una perturbazione atlantica. Da iniziali condizioni di tempo in gran parte stabile, salvo ultimi forti temporali attesi in Puglia (specie al mattino), a importante peggioramento del tempo al Nordovest con temporali entro sera. I venti soffieranno debolmente o localmente moderati dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno localmente mossi. Ma le temperature sono in aumento.

Le previsioni

La perturbazione atlantica ha raggiunto il Paese portandosi dietro pioggia e vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 1° settembre, allerta gialla su Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria e su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

Nello specifico in Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento (fonte meteo.it).

Il ritorno del caldo

Ma se l'estate 2022 sembra essere finita, non è così. I colpi di coda dell’Anticiclone Nord Africano si faranno sentire e le temperature torneranno a salire vertiginosamente. L'arrivo dell'anticiclone africano è previsto dal 5 settembre, ma secondo gli esperti già il 3 e 4 settembre inizierà ad infuocare le Regioni Meridionali e andrà avanti fino al weekend del 10 e 11 settembre.