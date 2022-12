Meteo, Natale con temperature record in Puglia

Natale in spiaggia. No, non è una nuova commedia del filone natalizio da vedere al cinema. Si tratta della realtà che si vivrà in Puglia grazie alle splendide temperature praticamente primaverili. E sarà possibile fare una capatina negli stabilimenti balneari e, perché no, per i più audaci un tuffo a mare.

Ci saranno circa cento lidi che apriranno «ma quelli che attrezzeranno le spiagge per i clienti saranno una quindicina e sono per lo più nel Salento» ha spiegato Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato dei balneari Sib-Fipe-Confcommercio. «Non si tratta di numeri rilevanti - aggiunge - ma il bel tempo potrà indurre altri a fare lo stesso».

Le previsioni degli esperti

Sarà quindi l'anticiclone di Natale a fare compagnia ai pugliesi in questo periodo di feste con temperature miti, sicuramente al di sopra della media, ma con qualche nuvola e gocce di pioggia. Natale e Capodanno saranno caratterizzati da alta pressione. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, queste le previsioni per questo lungo periodo di festa: si attende un Natale storico con Anticiclone Africano in Italia e temperature calde. E anche in Puglia si toccheranno i 20 gradi.