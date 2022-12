Le previsioni: Natale con il sole e temperature superiori alla media del periodo

Natale con il sole e temperature più alte della media stagionale. Un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, soltanto i settori alpini verranno lambiti da una perturbazione in transito sull'Europa centrale con precipitazioni concentrate nella parte più settentrionale e nevosa solo a quote elevate. Nel fine settimana natalizio nell'area mediterranea e sull'Italia sarà protagonista l'alta pressione sub-tropicale, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali.

Più di 20 gradi al Sud

Al Sud, ma in particolare sulle nostre due Isole maggiori, sono attesi valori anche superiori ai 20 gradi. Lo affermano i meteorologi di Meteo Expert. Le giornate non saranno però ovunque soleggiate - spiegano gli esperti -. La stabilità atmosferica favorirà, infatti, nei prossimi giorni la persistenza di nubi basse e nebbie in Pianura Padana, in Liguria e lungo l'alto Adriatico con anche la possibilità di qualche pioviggine o debole pioggia in Liguria e nel Golfo di Trieste; fino alla Vigilia un pò di nubi e locali nebbie dovrebbero interessare anche gran parte del versante tirrenico per poi in parte attenuarsi tra Natale e Santo Stefano. L'attuale tendenza mostra la persistenza sull'Italia dell'alta pressione anche nei giorni successivi al periodo natalizio.

Le previsioni

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, l'Anticiclone di Natale sarà non solo in Italia ma su gran parte dell'Europa: «per trovare temperature tipiche del Bianco Natale - dice - dovremo salire fino in Lapponia, dove ci saranno minime di -10øC e massime di -5øC: appare dunque confermato, come previsto da più giorni, un Natale 2022 quasi primaverile e con sole prevalente in Italia». Dopo Natale, aggiunge Sanò, l'Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull'Italia, almeno fino al 29 dicembre: per San Silvestro emerge invece uno scenario diverso con imodelli meteorologici che indicano la possibilità di un ciclone di San Silvestro sull'Italia con forte maltempo da Nord a Sud.