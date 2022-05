Meteo, in Puglia arriva il grande caldo: temperature estive nel weekend

Ancora caldo estivo e tanto sole: si potrà andare al mare in Puglia nel weekend in arrivo. Tintarella e primi bagni: il secondo weekend di maggio sarà all'insegna del bel tempo. L'anticiclone africano Hannibal che si è impadronito dell'Europa centro-meridionale e che ha dato il via ad una fase stabile e dal clima estivo anche sull'Italia rimarrà ben saldo anche nel prossimo weekend.

Secondo le previsioni meteo di 3BMeteo, le condizioni atmosferiche sulla nostra penisola non subiranno variazioni significative, con il sole che rimarrà protagonista e le temperature che si manterranno elevate per il tutto il fine settimana.

Le previsioni in Puglia

Sabato 14 maggio

L'anticiclone subtropicale, ancora ben saldo sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, rinnova uno scenario meteorologico improntato alla stabilità atmosferica al Sud Italia. Su Puglia, Basilicata e Molise ampi spazi soleggiati inframezzati a tratti da modesti annuvolamenti di passaggio, non in grado di apportare precipitazioni. Temperature in ulteriore rialzo su valori quasi estivi: massime fino a 28-30°C in pianura, più contenute lungo i tratti costieri.

Domenica 15 maggio

Giornata generalmente sereno o poco nuvolosa, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani e isolati piovaschi o temporali sui rilievi montuosi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.