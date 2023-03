Meteo, equinozio di primavera con qualche pioggia sulla Puglia. Poi scoppierà il caldo

Dopo un equinozio di Primavera con veloci temporali portati da un vortice in transito sull'Italia scoppierà la Primavera, intesa proprio come un periodo non del tutto stabile e soleggiato. Secondo Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it oggi potranno verificarsi delle piogge e dei temporali anche di moderata intensità sulle regioni centrali ma anche sulla Romagna. Domani poi toccherà alle regioni del Sud con veloci piogge e temporali, mentre al Nord tornerà qualche nebbia sulla Pianura Padana.

Temperature sopra i 20 gradi

I giorni immediatamente successivi trascorreranno all'insegna di un caldo tipicamente primaverile, con temperature miti per il periodo e un contesto meteorologico votato alla stabilità atmosferica soprattutto al Centro-Sud. Il caldo si farà sentire già da domani, sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche con punte fin verso i 20ø-22øC. Dopo metà settimana l'Italia risulterà divisa in due: il Sud pronto a godere di un discreto soleggiamento, mentre il Centro e il Nord dovranno fare i conti con i classici alti e bassi di inizio Primavera caratterizzati da improvvisi annuvolamenti, piovaschi sparsi, qualche temporale.

Lunedì 20

Al nord: piovaschi sulla Liguria e sul Triveneto; sole altrove. Al Centro: diffusa instabilità su tutte le regioni, forti temporali sul Lazio. Al sud: piovaschi sparsi.

Martedì 21

Al nord: bel tempo e clima mite salvo nebbie al mattino. Al centro: residue piogge su Abruzzo e Molise; soleggiato e asciutto altrove. Al sud: instabile su Puglia, Basilicata e Calabria.

Mercoledì 22

Al nord: locali nebbie, ma cielo poco nuvoloso, clima primaverile. Centro: cielo a tratti nuvoloso. Sud: nubi irregolari. Tendenza: clima primaverile, rare piogge se no qualcuna sulle Alpi venerdì.