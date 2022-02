Vaccini a rallentatore, la stretegia: open day anche di notte e aperture straordinarie delle farmacie

Più di 60mila dosi “perse” in una settimana. E oltre 70mila over 50 non vaccinati. Gli effetti collaterali della pandemia che rallenta e di una campagna di immunizzazione contro il Covid che in Puglia conta ormai l’88% di popolazione con più di 12 anni vaccinata con almeno una dose (rilevazione Agenas)si fanno sentire: fuori dagli hub vaccinali le code sono scomparse. E calano anche le prenotazioni. In una settimana il numero medio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati