I destini del mondo “nuovo” nella terra che è ponte di dialogo. La Puglia avamposto di accoglienza e innovazione, di futuro e speranze, sarà per tre giorni lo scenario per elaborare le strategie di medio e lungo termine su dossier e sfide cruciali, di oggi e di domani. Comincia la tre giorni del G7 a presidenza italiana, e il vertice dei leader mondiali assume sempre più i contorni del crocevia politico e diplomatico globale. Borgo Egnazia, Fasano, sarà il cuore della storia, e i motivi della scelta sono spiegati a "Nuovo Quotidiano di Puglia" dalla premier Giorgia Meloni: «L’Italia – dice – ha scelto la Puglia come sede del vertice dei leader perché questa è una terra che storicamente ha rappresentato un ponte tra Occidente e Oriente, terra di dialogo e confronto al centro del Mediterraneo, il “mare di mezzo” che collega i due grandi spazi marittimi del globo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-Pacifico dall’altro». È un rimando anche di simboli, che però sono sostanza, contenuto, orizzonte: il mare, ricorda Meloni, «è rappresentato anche nel logo della Presidenza italiana del G7, insieme ad un altro simbolo dell'identità nazionale: l’ulivo secolare, con le sue radici solide e le fronde proiettate nel futuro. E tra le fronde sette olive che rappresentano le sette Nazioni e la loro cooperazione sulle sfide globali».

I dossier



Tra i dossier più urgenti e scottanti che affronterà la tre giorni di Borgo Egnazia c'è senz'altro l'invasione russa in Ucraina. E, anche per questo, è particolarmente atteso il faccia a faccia tra il presidente americano Joe Biden e il premier ucraino Volodymyr Zelensky, in programma domani. Una buona fetta dei lavori del G7 e del documento finale saranno monopolizzati proprio dal tentativo, da più parti auspicato e ormai concreto, di imprimere una svolta, con un ulteriore alert a Putin e soprattutto approdando a un accordo ormai vicino sugli extraprofitti degli asset russi per sostenere il fondo di solidarietà all'Ucraina con 50 miliardi di dollari.

Biden è già qui: la prima volta di un presidente americano in Puglia è scattata ufficialmente ieri alle 22.45, quando l'imponente Air force one è atterrato sulla pista del blindato aeroporto di Brindisi. Biden scende dalla scaletta, accenna un sorriso e saluta la delegazione istituzionale composta dall'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell (accompagnato dalla moglie), dall'ambasciatore a stelle e strisce presso la Santa sede Joseph Donnelly (anche lui con la moglie), dal capo cerimoniale della Farnesina Bruno Antonio Pasquino e dal prefetto di Brindisi Luigi Carnevale. Ad attenderlo anche un picchetto di forze militari. L'arrivo dell'Air force era stato preceduto, 25 minuti prima, dall'atterraggio di due elicotteri e di tre CH-47 Chinook, tutti degli Stati Uniti. Subito dopo il breve saluto, Biden è salito su uno degli elicotteri: destinazione top secret, ma con ogni probabilità Borgo Egnazia.

I confronti



A partire dalla giornata odierna al resort extralusso non ci saranno solo i sette “grandi”: il vertice a guida italiana si apre al mondo per uscire "fuori dalla fortezza", e la premier Meloni ha allargato l'invito a cinque organizzazioni internazionali (tra le quali l'Onu) e a una dozzina di Paesi ospiti, tra sessioni tematiche e incontri bilaterali. Mondo "nuovo", mondo "aperto", dalla cooperazione paritaria con l'Africa allo sguardo volto al Sud globale. E il ticket d'invito ai tanti Paesi outreach è una spia che pulsa forte: si riuniranno capi di Stato tra loro lontani, non solo geograficamente.

La girandola di tavoli a Borgo Egnazia parte già questa mattina, col clou di giornata nel pomeriggio: doppia sessione sull'Ucraina, una delle quali con la partecipazione di Zelensky. Oltre alla rituale foto di famiglia, in serata ci sarà la cena al Castello Svevo di Brindisi col capo dello Stato Sergio Mattarella.

Domani invece l'ospite da copertina sarà Papa Francesco: è la prima, storica volta di un pontefice al tavolo dei sette leader. Il tema della sessione, fortemente voluto dalla premier Meloni, sarà di impellente attualità: l'Intelligenza artificiale, le opportunità e i vincoli etici e normativi. La carrellata di dossier squadernati sul tavolo del G7 racconta molto del momento storico a cavallo tra rischi e speranze: gli scenari in Africa e le migrazioni, con accenni inevitabili al Piano Mattei; i dossier economici, dalla competitività con la Cina al libero mercato, fino alla tassazione globale; il focus sull'Indopacifico, e poi salute e disabilità.

La tre giorni si incastona in una fase densa di passaggi fondamentali: le elezioni europee, le mosse per l'Ue, la vigilia della Conferenza di pace sull'Ucraina prevista in Svizzera nel weekend, lo sforzo massimo per la tregua a Gaza.

Queste ore però sono soprattutto quelle della mediazione e delle limature sulla questione Ucraina. Il segnale punta a essere perentorio, ma l'attenzione è focalizzata perlopiù sull'accordo in merito ai già citati asset russi: si giungerà a un punto di equilibrio e condiviso tra il pressing americano e la prudenza europea, le distanze sono (erano) di natura tecnica su strumenti e canali per impiegare i 50 miliardi. Biden rassicurerà ulteriormente Zelensky sull'impegno americano in Ucraina, partita ormai vitale per il mondo libero. Dialogo e speranza non possono che transitare da quel ponte ideale che è la Puglia.