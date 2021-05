Esame di Stato per 42mila studenti pugliesi. Ma 90 su 100 restano in Ddi

Appena un mese all’esame di Maturità. La data fissata dal ministero dell’Istruzione per l’esame di Stato è quella del 16 giugno. E l’appuntamento è atteso da più di 42mila studenti che frequentano la quinta classe degli istituti superiori pugliesi. Alunni ai quali ora restano 30 giorni di tempo per prepararsi alla maxi colloquio orale, confermato anche quest’anno sul modello di quello sperimentano nel 2020. Ma anche e soprattutto, per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati