Maturità, 100 giorni agli esami. Doppio scritto e colloquio light: ecco come funziona

Saranno esami di Maturità 2022 "vecchio stile" con modalità che in gran parte richiameranno il periodo pre-Covid. Ma quello che non cambierà neanche quest’anno, dopo due anni di pandemia, sono i 100 giorni agli esami che gli studenti pugliesi del quinto anno si preparano a festeggiare. Un conto alla rovescia da celebrare con pranzi, aperitivi "istagrammabili" e stories sui social.

Maturità 2022: date e regole: prima prova scritta in presenza

Le date ci sono. Si parte in presenza mercoledì 22 giugno. Dalle 8.30 i maturandi saranno si misureranno con la prova di italiano. Il giorno dopo, 23 giugno dovrebbe ternersi la seconda prova scritta. Sul punto, tuttavia, il Ministero potrebbe fare un passo indietro. Si vedrà. La seconda prova è legata alle materie di indirizzo e cambia in base alle tipologie d’istituto. Per il liceo classico i maturandi potrebbero cimentrsi con una versione di latino o greco, per esempio. Allo scientifico potrà essere scelto un compito di matematica o fisica. Confermato anche quest’anno il curriculum dello studente da presentare in forma orale alla commissione d’esame. Come tutti i curricula che si rispettino, anche quello dello studente contiene informazioni relative alla carriera del maturando e tiene conto di attività extrascolastiche, competenze linguistiche ed esperienze maturate che ne possano raccontare vocazioni e attitudini. Il curriculum sarà allegato al diploma, una volta conseguito.