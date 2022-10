Studenti più meritevoli, tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da Mattarella ci sono anche tre pugliesi

Non solo l'eccellenza dell'industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l'impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica sono stati premiati oggi al Quirinale: insieme alle insegne di Cavalieri del Lavoro sono stati consegnati ad altrettanti studenti quelle di Alfieri del Lavoro. E tre su 25 arrivano dalla Puglia: si tratta di Giacomo Calogero (Lecce) si è diplomato al liceo scientifico "Banzi" e ora studia alla Normale di Pisa; Rahela Pashaj (Taranto), dell'Istituto "Ferraris", ora studia International Economics and Finance alla Bocconi di Milano; e Giuseppe Scialpi (Bari), diplomato all' Istituto «Caramia-Gigante» di Locorotondo e ora studia alla Facoltà: Marketing e comunicazione d'azienda dell'Università di Bari.

Tutti i premiati

Dei 25 premiati tra gi studenti più meritevoli d'Italia in leggero vantaggio le donne, che sono state 14 a fronte di 11 uomini, mentre per quanto riguarda la provenienza territoriale il Meridione è stato maggiormente rappresentato. La provenienza territoriale dei 25 Alfieri 2022 è infatti rappresentata da 9 Province del Nord, 5 del Centro e 11 del Sud distribuite in 15 Regioni. Dei premiati 14 sono donne e 11 sono uomini. Sul fronte del titolo di studio 17 Alfieri hanno conseguito un diploma liceale e 8 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2022 vanno da 9,76 a 10; tutti hanno ottenuto la lode all'esame di Stato. Comunque anche quest'anno sono stati migliaia gli studenti segnalati dai dirigenti scolastici: ben 3.378, di cui 3.181 con i requisiti richiesti. Tra cui votazione minima di 9/10 al diploma di Licenza Media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore. La votazione di 100/100 all'esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale. Tra questi 2.012 donne e 1.169 uomini.

Ecco chi sono

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2022 insigniti della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Vittoria Altomonte (Reggio Calabria), Giulia Benedettini (Livorno), Giacomo Calogero (Lecce), Ionut Cicio (Roma), Elena D'angelo (Chieti), Alberto De Siena (Caserta), Leonardo Deambrogio (Alessandria), Luigi Foreste (Napoli), Zakaria Ghouiza (Perugia), Anna Beatrice Grandi (Modena), Alessia Grattarola Di Stefano (Savona), Luigi Ingala (Enna), Eleonora Liani (Viterbo), Adelaide Librizzi (Messina), Nicole Messina (Ancona), Stefano Francesco Mininni (L'Aquila), Chiara Montaguti (Forlì - Cesena), Leonardo Novarini (Verona), Rahela Pashaj (Taranto), Camilla Maria Pedrazzo (Biella), Samuele Riva (Bergamo), Alice Rizzo (Cosenza), Giuseppe Scialpi (Bari), Rebecca Maria Sole Tacconi (Bolzano), Greta Talamona (Varese).

Chi è Giacomo Calogero

Per Giacomo Calogero, di Taurisano, il premio è un prestigioso e meritato riconoscimento per una lunga e straordinaria serie di successi che lo hanno visto, sin dai primi anni del liceo - il "Banzi" di Lecce - sui primi gradini del podio delle Olimpiadi nazionali e internazionali di fisica, matematica, scienze, chimica e astronomia. Lo studente si è classificato ai primi posti della graduatoria finale degli idonei al concorso per l’accesso alla Scuola Normale di Pisa ed è iscritto al primo anno di Fisica. Da poco ha iniziato a frequentare le lezioni nella prestigiosa università toscana.

Il premio

Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti.La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro sostiene la formazione dei più giovani anche attraverso Il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro «Lamaro Pozzani». Il Collegio, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione «Collegio Universitario di Merito», ospita circa 70 universitari da tutta Italia, ammessi attraverso una rigorosa selezione. Il Collegio è stato inaugurato nel 1971 con l'obiettivo di consentire a giovani particolarmente meritevoli di compiere, del tutto gratuitamente grazie alla Federazione, i loro studi universitari a Roma.