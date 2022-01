Mattarella Bis, dalla politica alle istituzioni la voce unanime della Puglia: «Grazie presidente!»

Il primo a "twittare" mentre lo scrutinio che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica era ancora in corso è stato il senatore leccese del Pd, Dario Stefàno. «Ancora una volta, il Presidente Sergio Mattarella antepone il bene del Paese ai suoi “altri piani - ha scritto - e ci indica la via: quella della responsabilità e dell’impegno istituzionale a servizio del Paese. La sua disponibilità sia da esempio per affrontare, al meglio, le criticità sociali ed economiche della pandemia, l’esplosione dei costi delle materie prime, gli impegni serrati a cui l’attuazione del PNRR ci chiama, la complessità delle sfide nazionali e internazionali che ci attendono. Ora avanti, con lena e dedizione: l’Italia ha un’ottima guida. Grazie Presidente!». A pochi minuti di distanza una "valanga" di reazioni dal mondo della politica e delle istituzioni pugliesi. Unanime il messaggio: «Grazie Presidente».

Il post della viceministra Bellanova

Un breve post su Facebook: "Grazie e buon lavoro Presidente". E a corredo un'immagine del neo rieletto presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e ai Trasporti di Italia Viva, ha salutato il "bis" del presidente al Quirinale.

Boccia (Pd): «Palazzo sintonizzato sulla gente»

«Il palazzo si è sintonizzato sulla gente. È questo il messaggio che lascia questa rielezione, oltre all'esempio di gigantesco senso delle istituzioni da parte del Presidente Mattarella. Toccherà ora al governo Draghi percorrere l'ultimo tratto di strada che si spera sia quello definitivo di uscita dalla pandemia. Il Partito Democratico, con il segretario Letta, si conferma una forza di persone serie sulle quali gli italiani e l’Europa possono contare sempre e soprattutto nei momenti più difficili e bui». Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

Quirinale, Emiliano: «La convergenza su Mattarella non è una sconfitta». Anche i governatori in delegazione dal capo dello Stato

Regione, Capone (Pd): «Presidente, con te il Paese in ottime mani»

«Una garanzia sul futuro immediato, quello che ci ricorda che fuori da Montecitorio le persone soffrono e continuano ad ammalarsi, e non solo di covid, le bollette aumentano, molte famiglie e imprese sono praticamente al collasso, Russia e Ucraina sono a un passo da una guerra che rischia di avere gravissime conseguenze per l’Europa. Una scelta che conserva la situazione istituzionale attuale, con Draghi Presidente del Consiglio, e due figure di altissimo profilo stimate in Italia e all’estero. Buon lavoro Presidente, con te il Paese è in ottime mani». Così la presidente del Consiglio della Regione, Loredana Capone tra i "grandi elettori" al Quirinale.

Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci: «Grati per l'altissimo senso dello Stato»

«Alla fine di questa lunga settimana possiamo solo essere grati al Presidente Mattarella per l'altissimo senso dello Stato dimostrato e per il suo atto d'amore nei confronti dell'Italia». Così su Facebook il sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro.

Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente Upi: «Per noi sindaci findamentale avere un riferimento così»

«Un grande Presidente, un grande Uomo. Oggi Sergio Mattarella ha dato un’importante e preziosa lezione a tutti, una lezione che parla di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini italiani. Per noi sindaci è fondamentale avere una figura di riferimento così, è una garanzia, oltre che un modello esemplare. Ancora una volta, buon lavoro Presidente. E grazie». Così il Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente di Upi puglia oltre che della Provincia di Lecce.