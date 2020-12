Rianimazioni, è record: in un giorno 53 ingressi. Si tratta del peggior dato italiano

Su oltre 10mila tamponi, 876 casi positivi. Netto calo in Puglia, con il tasso di positività che in un solo giorno si riduce dal 18% all'8,40%. Notizie decisamente meno buone, invece, sia sul fronte dei decessi (ieri altre 35 vittime), sia su quello degli ingressi nelle Rianimazioni in un giorno (53).



Stando al bollettino regionale di ieri, comunque, torna a destare allarme la situazione della provincia di Taranto, che fa registrare 199 nuovi positivi. Solo la provincia di Bari ne fa registrare di più (340). Più bassi, infatti, tutti gli altri: 150 nella provincia di Foggia, 64 nel Salento, 50 nella provincia di Brindisi, 71 nella Bat, e tre residenti fuori regione (mentre un caso dalla provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito).

Continua a restare sostanzialmente alto il numero delle vittime: delle 35 vittime di ieri, 6 riguardano la provincia di Bari, 15 la Bat, 2 la provincia di Brindisi, altrettanti il Salento, 3 la provincia di Foggia, 7 la provincia di Taranto. Dall'inizio della pandemia le vittime diventano così 2.245.



Con 53 nuovi ingressi in un giorno nelle terapie intensive la Puglia ha fatto registrare ieri il peggior dato italiano, seguono Veneto (40) ed Emilia Romagna (24). Lievissimo calo dei ricoveri: sono ora 1.588 contro i 1.595 del giorno prima, mentre si segnalano altri 1.055 guariti. Si riduce anche il numero degli attuali positivi (53.292).

In Italia il coronavirus continua a muoversi a velocità costante: con 13.318 nuovi casi delle ultime 24 ore, la curva dei contagi si conferma sostanzialmente in stallo da inizio di dicembre, anche se - al netto delle oscillazioni settimanali - arrivano segnali positivi dalle terapie intensive e dal numero dei decessi. Per Natale potrebbe dunque essere centrato l'obiettivo di riportare il numero delle vittime in media sotto quota 500 al giorno.



Secondo i dati dell'ultimo bollettino, sono 166.205 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 87.889 di domenica. Il loro numero potrebbe cambiare nei prossimi giorni, dato che il Ministero della Salute sta valutando la possibilità di conteggiare anche i tamponi antigenici (segnalandoli a parte), dopo che il Centro per il controllo delle malattie europee ha dato nuove indicazioni per il loro utilizzo. Nelle ultime 24 ore il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è sceso dal 12% all'8%, «ma si tratta di un'oscillazione non significativa», sottolineano gli esperti. «La curva dei contagi è sostanzialmente in stallo da inizio dicembre e questo rappresenta un elemento preoccupante in vista dell'aumentata mobilità delle feste natalizie e del numero di contatti a rischio, che speriamo possano essere controllata grazie alle nuove misure restrittive previste dal Dpcm».

Segnali positivi arrivano invece dalle terapie intensive: nelle ultime 24 ore si sono registrati 201 nuovi ingressi, «ma se guardiamo la curva teorica del modello matematico, che descrive l'andamento al di là degli errori di misura, vediamo che gli ingressi quotidiani sono leggermente calati da 200 a circa 170 in tre settimane», sottolinea Sebastiani. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 628 vittime, contro le 415 di lunedì, «ma al di là di questa fluttuazione, i dati ci dimostrano che i decessi continuano a calare in maniera marcata, dopo il picco registrato nella prima settimana di dicembre. I modelli aggiornati - aggiungono ancora gli esperti - confermano che il numero di vittime sembra essere sempre più destinato a calare in media sotto quota 500 al giorno entro Natale».

