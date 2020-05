Bluff mascherine a 50 cent: «Poche o mai arrivate». Farmacisti contro il Governo

Le mascherine di Stato a 50 centesimi l'una restano un miraggio. O quasi. Introvabili in molti comuni salentini, in altri arrivano col contagocce ma vanno via come il pane nel volgere di mezza giornata. Le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato (61 centesimi Iva inclusa) sono ormai al centro di una resa dei conti. Il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri ha parlato di giungla di speculatori, accusando i distributori di non aver rispettato gli accordi. Uno scaricabarile al vetriolo rilanciato dagli stessi distributori che hanno addossato ad Arcuri le responsabilità del mancato approvvigionamento di quello che è diventato un bene di prima necessità per contenere la pandemia.



«Se dobbiamo comprarle, le paghiamo fino a 1,20 euro più Iva. Impossibile rivenderle a 61 centesimi. Ecco perché non si trovano», spiega Paolo Casciaro, segretario provinciale di Federfarma e titolare dell'omonima farmacia. «I produttori mondiali, soprattutto cinesi, le vendono a chi offre di più. Come farmacista non amo il mercato, ma non posso nemmeno ignorarlo. Il problema è che le cinque aziende italiane con cui Arcuri ha stretto accordi, perché le vendano un costo di 39 centesimi, non hanno ancora prodotto i 660 milioni di mascherine previsti. Da me, ad esempio, ne sono arrivate 200 e si sono finite in pochi minuti». Sul rovente ping-pong con Arcuri, Casciaro sottolinea: «Federfarma ha proposto al governo una centrale unica di acquisto: le farmacie avrebbero distribuito a 50 centesimi, e con un margine di guadagno simbolico, le mascherine acquistate dallo Stato. Le accuse di speculazione di Arcuri quindi sono gravi quanto indecifrabili. Anche perché finora, col 22% di Iva, sulla vendita delle mascherine lo Stato sta guadagnando molto più di noi».



Intanto, con un accordo siglato ieri sera tra Arcuri e i distributori, già dai prossimi giorni e per tutto il mese di maggio le farmacie italiane saranno rimpinguate con circa 19 milioni di mascherine chirurgiche. «Dispositivi che non sono riutilizzabili. E quindi uno a testa per ogni italiano, ne servirebbero quasi 60 milioni al giorno», fa i conti Casciaro. La disponibilità è ridotta al lumicino ovunque. «Facciamo quotidianamente richiesta. Ieri - dice Michele Onorato, titolare della Farmacia Onorato di Nardò - sono arrivate 50 mascherine chirurgiche: vendute in mezzora. La scorsa settimana appena 150. Ne servirebbero almeno 200 al giorno. Se ci sono, le vendiamo. Arrivano però a rilento, non c'è niente da fare». Per il farmacista, però, la soluzione più economica è un'altra: «Io vendo soprattutto le mascherine in Tnt, lavabili e riutilizzabili. Sono ottime, efficaci e anche più economiche: costano circa 2,50 euro, ma durano anche un mese, mentre quelle a 50 centesimi sono monouso».



La situazione non cambia altrove. «Attualmente - sottolinea Umberto Ferrieri Caputi, titolare della farmacia Barbagallo di Carmiano - non si trovano mascherine a 61 centesimi nei depositi, né nei normali canali di approvvigionamento. Il costo medio di acquisto per i farmacisti è intorno ai 70 centesimi. Quindi, come faccio a venderle a 61? Se c'è la volontà politica, le acquisti direttamente il Governo per farle rivendere anche senza margini di guadagno. Però, non ci possono chiedere di rimetterci».



Intanto, in vista del 18 maggio, data che sancirà la riapertura delle attività ancora bloccate, l'amministrazione comunale di Lecce ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e informazione sull'uso della mascherina. «Che non è più una libera scelta, ma un obbligo anche all'aperto se non si è sicuri di poter mantenere le distanze», evidenzia il sindaco Carlo Salvemini. «La mancata osservanza delle prescrizioni mette a rischio la salute pubblica e quindi può essere sanzionata per legge. Chiedo la collaborazione di tutti per rendere la comunità pienamente consapevole. Da lunedì procederemo ai controlli con le forze di polizia», annuncia il primo cittadino di Lecce. Le mascherine saranno quindi obbligatorie in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico e in tutti i luoghi all'aperto in cui non sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza tra le persone. Clima teso, poi, in Regione. «Perché ci viene negato l'accesso agli atti relativi all'acquisto dalla Cina dei dispositivi di sicurezza individuali e di altro materiale sanitario per gestire emergenza Covid-19 in Puglia? Emiliano e la Protezione civile cosa hanno da nascondere?», denunciano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo.



«Perché - dicono - non rendere trasparente l'Operazione Cina, tanto pubblicizzata e mandata in mondovisione con Emiliano sulla pista di Bari ad attendere il cargo? Attenderemo fiduciosi qualche altro giorno e se tutti i documenti richiesti non saranno forniti, saremo costretti ad agire diversamente».