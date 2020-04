Mascherine a 50 centesimi Corsa per la distribuzione

Il 4 maggio inizia la fase 2, l'ufficialità è arrivata ieri dal premier Giuseppe Conte e per chi si sposterà per lavoro, motivi di salute o per andare a trovare un parente le mascherine saranno obbligatorie, almeno nei mezzi pubblici e luoghi chiusi. L'imperativo è evitare che la curva dei contagi torni a risalire, quindi bisognerà continuare a mantenere le distanze almeno un metro, ha ricordato Conte ieri in conferenza stampa e proteggerci, iniziando (o continuando) a indossare le mascherine. Come primo provvedimento per far sì che tutti possano accedere ai dispositivi di protezione, il governo nazionale ha deciso di togliere l'Iva nel prossimo decreto. Avremo prezzo calmierato equo per le mascherine, sarà senza Iva, il prezzo sarà 0,50 per quelle chirurgiche.

I punti interrogativi, però, restano ancora tanti, ieri c'è stato un incontro tra governo, Regioni e Comuni per cercare di fare chiarezza, ma la riunione non sembra aver soddisfatto tutti. Antonio Decaro, presidente dell'Anci nazionale, ha incalzato il governo proprio sul fronte mascherine e non nasconde di essere preoccupato per l'avvio della fase 2. Stiamo uscendo dalla emergenza sanitaria - commenta il sindaco di Bari - la stiamo superando ma non stiamo uscendo dalla pandemia e dal rischio del contagio. E sono preoccupato dal fatto che magari tutti possano pensare che dal 4 maggio si possa tornare a fare quello che facevamo prima, ma in realtà non è così. Dobbiamo abituarci a vivere in maniera diversa rispetto al passato. A nome di tutti i sindaci italiani chiedo al governo indicazioni precise sul trasporto, sull'uso delle mascherine, su dove i genitori che tornano al lavoro potranno lasciare i bambini.

Decaro ha fatto precise proposte a nome di tutti i sindaci: Abbiamo chiesto di ampliare il bonus bebè e il bonus babysitter, abbiamo chiesto di anticipare l'apertura dei campi estivi con oratori e il privato sociale. Relativamente al trasporto pubblico, abbiamo chiesto di definire la capacità massima di bus e vagoni metro. Per le mascherine - conclude - abbiamo chiesto si decida quando si debbano indossare obbligatoriamente, si fissi un prezzo, e questa richiesta è stata accolta, e si provveda a darne gratuitamente a chi non può comprarle.

I sindaci hanno chiesto che le mascherine siano obbligatorie per tutti almeno sui mezzi pubblici, ma garantendo prezzi accessibili, bloccando ogni speculazione come avvenuto ad inizio emergenza. Dal 4 maggio ci saranno meno restrizioni quindi più persone per strada: come fanno i sindaci a controllare il rispetto delle regole?, è la preoccupazione fatta presente dal presidente di Anci. Decaro ha sollevato la questione del chi controlla: ingressi contingentati nei parchi, ok a visite a parenti, ok attività motoria e rimarcato che la polizia locale non è sufficiente. Anche la Regione Puglia si sta preparando alla fase 2 e sta organizzando una prima distribuzione gratuita di mascherine ai circa quattro milioni di pugliesi. L'acquisto delle mascherine da parte della Regione verrà fatto dalle 21 aziende che si sono riconvertite, nell'ambito del progetto avviato dal Politecnico di Bari e dall'agenzia Asset, e che hanno già avviato la produzione. Un'operazione che ha un doppio scopo: incentivare le imprese che hanno avuto il coraggio di cambiare il proprio business, facendo anche importanti investimenti; e dare un primo sostegno a circa quattro milioni di pugliesi. La task force regionale, assieme ad Asset (l'agenzia strategia) e al Politecnico, sta mettendo a punto i dettagli dell'operazione, il problema da risolvere riguarda la distribuzione. Sono state fatte diverse ipotesi, dal coinvolgimento della protezione civile regionale alle farmacie, ma la soluzione individuata è quella dell'invio a domicilio per evitare assembramenti. C'è già stato un primo contatto con Poste italiane, la società avrebbe dato la sua disponibilità e la prima spedizione potrebbe essere persino gratuita. Al momento, il potenziale produttivo delle 21 aziende è di 300mila mascherine al giorno, ma con il prossimo coinvolgimento di altre imprese si potrà arrivare sino a 1,5 milioni di pezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 09:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA