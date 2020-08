Scuola, l'aumento dei contagi mette a rischio la ripresa delle lezioni

Nonostante tutti gli sforzi per essere pronti al suono della campanella, l'avvio del nuovo anno scolastico si prospetta più preoccupante del previsto se, non addirittura, a rischio. Il numero dei contagiati con il Coronavirus che è tornato a salire potrebbe, infatti, avere effetti negativi anche sulla ripartenza delle scuole. La preoccupazione è tale che il Governo ha convocato per ieri pomeriggio, la domenica dopo Ferragosto, le Regioni per decidere lo stop per le discoteche a partire da oggi. Purtroppo i dati sui contagi sono in aumento e si paventa sempre di più un maggiore rigore sulle misure da adottare. I rientri dall'estero e gli assembramenti durante i ritrovi di svago sono i principali indiziati, a farne le spese sarà anche e soprattutto la scuola.

«Siamo in una fase di lenta crescita dei casi. La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell'emergenza» ha confermato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms distaccato a Roma per seguire da vicino i fatti italiani e tecnico del Cts (Comitato tecnico scientifico). Il rischio è «arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora o azioniamo il freno o andiamo a sbattere. L'Italia per incidenza di nuovi casi è ancora in coda rispetto ai grandi Paesi europei. Guardiamo cosa succede in Francia e Spagna. Però rispetto a qualche settimana fa il nostro Paese mostra una sequenza di tanti, troppi piccoli focolai che tengono alta la circolazione del virus».

«Sembra che la gente non abbia compreso quanto siamo in pericolo - ha osservato Guerra - è adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d'ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano». Vuol dire che la crescita dell'epidemia da lenta diventa rapida e si ha una progressione geometrica. «Potremmo tenere in pugno la situazione se tutti, mostrassero senso di responsabilità rispettando le tre regole base. Mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Faremmo ancora in tempo a tornare indietro, a cambiare marcia. Invece si vedono movide, affollamenti in spiaggia, giovani che tornano infetti dalle vacanze e spesso diffondono il contagio in famiglia».

Per fortuna si è ancora lontani dai dati drammatici registrati in piena emergenza, ma con il ritorno dei mesi freddi e delle attività al chiuso sarà più difficile contrastare il contagio. Anche il ministro alla Salute, Roberto Speranza, si è appellato ai giovani chiedendo attenzione e prudenza, proprio in vista della ripresa delle attività didattiche. «Stiamo lavorando incessantemente ha detto Speranza per la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, perché è una priorità per il governo». Ma se i contagi continueranno a salire tutti gli sforzi fatti finora saranno vanificati.

Mercoledì è in programma un nuovo tavolo con il Comitato tecnico scientifico che dovrà esprimersi in merito all'uso in classe delle mascherina nel caso in cui non potrà essere garantito il distanziamento sociale previsto dalla normativa anti-Covid. Un'ipotesi, quella di dover tenere in classe la mascherina per l'intera giornata che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto da parte delle famiglie, sempre più preoccupate dello stato di salute dei propri figli. L'utilizzo dei banchi monoposto, sia di tipo tradizionale che innovativo, garantirebbe la distanza prevista dalla legge, ma come è stato annunciato nei giorni scorsi la fornitura - tre milioni di arredi del bando del commissario per l'emergenza Arcuri - sarà consegnata tra settembre e ottobre, da qui il ritorno in auge dell'ipotesi mascherine finché nelle aule rimarranno i vecchi banchi che non consentono il distanziamento.

Intanto, si lavora per la ripartenza, tra immissioni in ruolo e chiamate per l'organico aggiuntivo anti-Covid. Si spera che nelle prossime due settimane - tanto manca all'avvio dell'anno scolastico 2020-21 - sia ultimato il grosso del lavoro e le lezioni - contagi permettendo - possano riprendere in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA