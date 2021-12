Mareggiate e venti di burrasca: da domani allerta anche in Puglia

Sono dodici le regioni tra cui la Puglia che nelle prossime ore saranno interessate da una perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di diffuso maltempo in tutto il Paese. Nelle prossime ore piogge e temporali tenderanno ad estendersi al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca, a prevalente componente occidentale, su Sicilia, Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gialla per 24 ore

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 18 per 24 ore. Si fa riferimento a “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Venti forti di Ostro e Scirocco con mare molto mosso nel canale d’Otranto. Per quanto riguarda Bari una perturbazione interesserà giovedì il capoluogo pugliese portando piogge e rovesci sparsi più insistenti a Sud della provincia.

Week end all'insegna del freddo

Il weekend dell'11 e 12 dicembre sarà condizionato dal vortice di maltempo che interesserà ancora il Centro-Sud, con piogge diffuse e da domenica qualche nevicata che in Puglia potrebbe cadere fino a quote di collina.