Lacarra lascia la segreteria del Partito Democratico: attesa la nomina di Boccia a commissario

Marco Lacarra lascia la segreteria regionale del Pd. Nelle prossime ore la nomina del commissario della Puglia che potrebbe rispondere al nome di Francesco Boccia che avrà il compito di sedare gli animi interni e ricucire gli strappi in Puglia.

Le dichiarazioni di Lacarra

«Ho appena avuto un proficuo incontro con il Segretario Enrico Letta, che ringrazio, anzitutto, per la consueta disponibilità, per lo spirito sempre collaborativo e per il particolare interesse che ha dimostrato per le recenti vicende che hanno riguardato il partito pugliese - dichiara Marco Lacarra - In tale occasione ho dato la mia piena disponibilità a rimettere nelle sue mani il mio mandato di Segretario regionale, sperando che un passo indietro sia utile a favorire un percorso chiaro verso la celebrazione dei congressi e affinché questi possano svolgersi in un clima di sano e sereno confronto e di ampia partecipazione».

«Ringrazio - ha concluso - il segretario Letta per la fiducia che ha riposto in me in questi mesi e offro la mia totale disponibilità per continuare a lavorare, sempre al suo fianco, per un partito sempre più forte in Puglia e nel Paese».

Il lavoro del commissario

Nelle prossime ore dunque è attesa la nominca del commissario, una scelta che servirà alla segreteria nazionale del Partito democratico per provare a rimettere il partito regionale sui binari dopo mesi di scossoni, liti e fratture che hanno finito per disorientare i territori e irritare i militanti. La soluzione individuata da Enrico Letta insieme al suo braccio destro Marco Meloni ha un nome: il deputato di Bisceglie Francesco Boccia.

Tra le file del Partito Democratico c'è chi valuta la mossa di Lacarra funzionale alla nomina di Boccia: in assenza di un segretario infatti chiunque - anche all'interno dei confini regionali - potrebbe fare il commissario.



L’ufficializzazione della nomina è attesa per oggi, quando Roma potrebbe decidere, insieme, del destino del partito in Campania - dove proprio la segreteria di Letta ha costretto alle dimissioni il numero uno dei dem regionali Leo Annunziata, fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca - e di quello del partito in Puglia, mostrando il pugno di ferro in un Mezzogiorno dove la leadership dell’uomo solo al comando ha occupato agevolmente lo spazio lasciato libero da un partito che, in Puglia, ha vissuto e vive ancora oggi una crisi di identità.

Gli strappi in Puglia