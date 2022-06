Manuel Locatelli, tour pugliese dopo le nozze: trulli e orecchiette per il centrocampista della Juve

Vacanze in Puglia per Manuel Locatelli, il calciatore della Juve si è concesso una vacanza in Valle D'Itria insieme alla neosposa Thessa Lacovich. Il centrocampista ventiquattrenne, campione d'Europa nel 2021 ha pubblicato alcune storie su Instagram che lo ritraggono mentre passeggia per le strade circondate dai trulli ma anche durante un educational sulle orecchiette a Borgo Egnazia. I due si sono concessi anche un giro in bicicletta per le campagne, tra gli ulivi, e poi si sono tuffati in mare. "Ti si ama Italia", ha scritto nel suo post Thessa Lacovich.