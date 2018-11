Il reddito di cittadinanza? Ecco quanti sono i potenziali beneficiari nelle province pugliesi/La classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reddito di cittadinanza non è operativo, i dettagli tecnici ancora non sono stati definiti, la copertura finanziaria è al momento solo parziale, ma è già possibile stilare una proiezione delle possibili famiglie beneficiarie. Secondo quanto stabilito dal governo M5s-Lega, il reddito di cittadinanza sarà destinato alle famiglie con un Isee fino a 9.360 euro annui: un parametro sufficiente per immaginare quanti possono essere i nuclei familiari che potranno beneficiare dei 780 euro mensili. La classifica è stata compilata da Il Sole 24 ore e vede al vertice la provincia di Crotone (19.500 famiglie interessate, il 27,9% del totale).Questo invece il quadro delle province pugliesi:9-Bat: 25.200 - 17,5%22-Foggia: 36.300 - 14,9%26-Taranto: 30.800 - 13,3%32-Brindisi: 18.600 - 11,8%36-Lecce: 35.500 - 10,8%A Crotone quasi una famiglia su tre ha un Isee sotto 9mila euro, così da rientrare nel perimetro della misura annunciata dal Governo. A Napoli, Palermo e Caltanissetta rientra una famiglia su cinque. A Bolzano invece ha i requisiti solo una famiglia su 40, a Belluno e Sondrio una su 30. I valori dell'Isee sono storicamente più bassi nel Mezzogiorno. Fatte 100, dunque le famiglie con i requisiti d'ammissione, 49 sono al Sud e nelle Isole, 19 al centro e 32 al Nord. Venendo al nodo risorse, se l'obiettivo è raggiungere i due milioni e mezzo di famiglie con i requisiti di Isee, i 9 miliardi stanziati si traducono in una media di 294 euro mensili a famiglia. Meno della metà dei 780 euro indicati come obiettivo e meno dei 305 euro che sono oggi il valore medio del reddito d'inclusione. Con la differenza che quest'ultimo va a una platea sei volte più piccola, di 370mila famiglie.In Puglia il 13,5% delle famiglie residenti è potenzialmente beneficiario del reddito di cittadinanza. Il dato più alto è quello della Campania: 18%. Il più basso in Trentino Alto Adige (3,1%).