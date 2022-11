Maltempo, anche in Puglia arrivano piogge e temporali: allerta gialla

Addio ottobrate e novembrate, addio sole e 30 gradi. Ebbene, l'estate allungata che ha caratterizzato la nostra regione (e non solo) è destinata a concludersi. Dopo il bel tempo quasi estivo fuori stagione degli scorsi giorni, sono in arrivo piogge e temporali anche in Puglia. Dalle 8 di domani mattina per le 12 ore successive, infatti la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla su tutta la regione per rischio idrogeologico per temporali. Nel resto d'Italia, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che coinvolge 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l'allerta è arancione, per tutte le altre gialla.

🔔🟠#allertaARANCIONE venerdì #4novembre in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

🔔🟡#allertaGIALLA in 16 regioni

⛈️💨In arrivo piogge e temporali su gran parte dell’Italia. Venti fino a burrasca al Centro-Nord. Avviso meteo del #3novembre👉https://t.co/HN55ZN7pGm #protezionecivile pic.twitter.com/L3sUu9unyU — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 3, 2022

Le previsioni meteo per il 4 novembre

La perturbazione di origine atlantica che ha iniziato a interessare da oggi le regioni settentrionali del nostro paese, tra domani e dopodomani raggiungerà sia il Centro che il Nord dell'Italia portando con sé piogge intense e temporali. Nello specifico secondo le previsioni meteo la nuvolosità sarà particolarmente intensa su Lombardia, Nord-Est, Centro, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna. In serata piogge e temporali si abbatteranno al Sud in particolare su Sicilia oltre che sulle regioni centrali di Sardegna, Liguria e Toscana.