Puglia sferzata dalle raffiche di vento: danni e disagi. Ad Alezio giù il grande albero di Natale allestito nel parco

Maltempo e raffiche di vento su tutta la Puglia, dal Gargano fino a Leuca. La protezione civile ha emesso l'allerta meteo, arancione per tutto il territorio regionale, a causa delle raffiche di vento dai quadranti meridionali. Sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti, cadute di alberi e cartelloni pubblicitari segnalati in varie località.

Ad Alezio (Lecce) la forza del vento ha fatto crollare il grande albero di Natale allestito all'ingresso da Gallipoli, in corrispondenza del parco Vittime delle Mafie, addobbato dall'amministrazione comunale con i contributi volontari degli abitanti e acceso pochi giorni prima di Natale. In attesa di essere raddrizzato con l'ausilio di una gru, l'albero è stato rimosso dalla sede stradale. La sua caduta, infatti, ha ostruito l'imbocco di via Roma, arteria principale del paese.

Ultimo aggiornamento: 17:47

