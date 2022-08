Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 14 di oggi, 19 agosto, e per le successive 6 ore.

Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino di criticità è stato diffuso poco fa dalla Protezione civile regionale che prevede «precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati su Puglia centrale e ionica».

Le previsioni

Weekend: avanza l'alta pressione, qualche nota instabile solo al Sud. Venti di Maestrale e vistoso calo termico al Meridione.

Prossima settimana: regime anticiclonico, instabile solo al Sud.