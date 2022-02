Malore in camerino per Mahmood, soccorso dai sanitari di Sanremo. Incidente anche in platea: una donna in ospedale

Mahmood si è sentito male. Cinque minuti prima di esibirsi con Blanco durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle Cover ha avuto un mancamento. Prontamente soccorso dai sanitari e da un medico presenti dietro le quinte del teatro Ariston, il cantante si è poi ripreso riuscendo a salire sul palco e cantare "Il cielo in una stanza" insieme al suo compagno di viaggio. Esibizione che gli è valsa ancora una volta il primo posto nella classifica provvisoria dei 25 cantanti in gara.

Incidente anche tra il pubblico: cade l'obiettivo di una fotografo e ferisce una donna

Ma l'intervento dei sanitari nella serata di ieri si è reso necessario anche per una donna che stava assistendo all'esibizione dei cantanti in platea. L’obiettivo di un fotografo è caduto dalla galleria colpendo la signora. Per la donna si sono resi necessari i soccorsi ma anche il trasporto in ospedale dove è stata medicata.