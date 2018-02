© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con 389 preferenze ottenute alle parlamentarie del M55, avrebbe «conquistato il primo posto nel collegio plurinominale alla Camera in Salento», ma sarebbe «stata esclusa senza una motivazione concreta». A denunciarlo è Alessia Lucia Cuppone, 25 anni, speaker di RadioNorba, laureanda in Giurisprudenza e attivista del M5s con la passione per l'ambiente. Cuppone ha postato un video denuncia su Facebook e spiega che sapeva di non essere nell'elenco dei candidati da due settimane, ma aspettava di conoscere l'esito delle parlamentarie online per capire quanti voti avesse preso. E ieri, dopo la pubblicazione del numero delle preferenze anche nel suo collegio, ha scoperto che il suo nome «era l'unico a mancare». Ma, in fondo alla lista, c'è un rigo in cui si legge: «Voti ricevuti dai candidati ritirati e/o non in possesso dei requisiti richiesti-389». Alessia spiega che «quei voti sono i miei, anche perché sono l'unica che manca dall'elenco del collegio Puglia 2. Ma non mi sono ritirata, né ho alcun motivo per ritenere di non essere in possesso dei requisiti».