Lum lancia il corso di laurea in Enogastronomia d'impresa: l'open day a Ugento

Corso di laurea della Lum in Enogastronomia d'impresa: si svolge nel castello di Ugento, oggi, l'Open day delll'Ateneo per lanciare il percorso di studi. In un'ala del castello, sotto le volte degli antichi magazzini, è stata creata una scuola di cucina all’avanguardia focalizzata sull’enogastronomia pugliese e italiana.

Gli studenti visiteranno la struttura e le cucine dove svolgeranno le attività laboratoriali, che saranno presentate dalla professoressa Patrizia Guida, coordinatrice del corso di studio.