Il Lotto premia la Puglia: come riporta Agipronews, a Taranto sono state centrate due vincite, una da 46.250 euro e una da 12.900 euro, per un totale di quasi 60mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 908,7 milioni dall'inizio dell'anno.