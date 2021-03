Vaccini anti Covid: per l'assessore Lopalco, bene il Regno Unito

«Il Regno Unito ha battuto tutti i grandi Paesi occidentali sul tempo grazie alla sua aggressiva campagna vaccinale».

Così scrive sul suo account facebook l'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco a proposito del piano anti Covid. «Ha autonomamente approvato all'uso - spiega - i vaccini contro SARS-CoV-2 mentre le grandi agenzie autorizzative come FDA ed EMA chiedevano di completare la sottomissione di ulteriori dati. Ha vaccinato un numero praticamente doppio di popolazione nei primi mesi di vaccinazione semplicemente spostando in avanti la seconda dose».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Puglia, il virus non molla: più di 1.500 nuovi casi e altri 9...

Puglia, il virus non molla: più di 1.500 nuovi casi e altri 9 morti. Il 17% dei tamponi positivo

Ora, secondo l'assessore Lopalco, il Regno Unito grazie «a queste coraggiose scelte di sanità pubblica può dimostrare al mondo intero due cosette non da poco: i vaccini contro SARS-CoV-2 sono estremamente efficaci a prevenire le forme gravi di malattia già dopo la somministrazione di una sola dose; i vaccini contro SARS-CoV-2 hanno un profilo di sicurezza paragonabile a quello di tutti gli altri vaccini che conosciamo». Quindi, «vaccinarsi contro il coronavirus è estremamente più conveniente che rischiare di prendere l'infezione».

E sono quasi 100mila gli over 80 vaccinati contro il Covid in Puglia, per la precisione, secondo il report del ministero della Salute aggiornato ad oggi pomeriggio alle 15.30, sono 97.922 su un totale di prenotati di circa 170mila. Tra il personale scolastico, invece, i vaccinati sono 78.268 rispetto ad una platea di circa 80mila aventi diritto, 12.690 tra le forze dell'ordine. Complessivamente in Puglia sono state inoculate 434.258 dosi, i vaccini ricevuti dal 17 dicembre ad oggi invece sono 478.205.